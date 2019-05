Ανεμοστρόβιλος σήκωσε λεωφορείο στον αέρα και το έριξε σε χωράφι

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στη νότια Ρουμανία από το πέρασμα ενός ανεμοστρόβιλου, ο οποίος «σήκωσε» στον αέρα ένα λεωφορείο από τον δρόμο και το εκτίναξε σε διπλανό χωράφι.

Δώδεκα επιβάτες του λεωφορείου τραυματίστηκαν από τους οποίους ένας σοβαρά, αναφέρουν τοπικά Μέσα, σύμφωνα με το BBC.

Οδηγοί βγήκαν από τα αυτοκίνητά τους για να δουν το σπάνιο φαινόμενο, καθώς στροβιλιζόταν στα χωράφια, δημιουργώντας ένα «πύργο» σκόνης.

Ο ανεμοστρόβιλος πέρασε πολύ κοντά από ένα χωριό με αποτέλεσμα 10 σπίτια να χάσουν τις οροφές τους.

Το ακραίο καιρικό φαινόμενο το βράδυ της Τρίτης προήλθε από ένα ψυχρό μέτωπο στη Βουλγαρία, το οποίο «συγκρούστηκε» με ένα θερμό μαζί με υγρασία, όπως είπαν οι μετεωρολόγοι. Η ταχύτητα του ανεμοστρόβιλου εκτιμήθηκε περίπου στα 90 χιλιόμετρα την ώρα.

«Πραγματικά μιλάμε για έναν τεράστιο και ισχυρό ανεμοστρόβιλο ο οποίος σχηματίστηκε σαν χωνί από την κορυφή ως τη βάση και από τη βάση ως την κορυφή», είπε η μετεωρολόγος Mariana Fratila.

Several injuries have been reported after a tornado forced a bus off the road in Romania.

