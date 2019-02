Αν συμβαίνουν αυτά στον εργασιακό σου χώρο, ετοιμάσου για τα… χειρότερα

Σπανίως είναι μια απόλυση ξαφνική και αναπάντεχη, συνήθως όλα τα σημάδια είναι εκεί, αρνείσαι απλώς να τα δεις.

Αυτό διατείνεται τουλάχιστον η σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού Lynn Taylor στο βιβλίο της «Tame Your Terrible Office Tyrant: How to Manage Childish Boss Behavior and Thrive in Your Job». Κι έτσι φρόνιμος και έξυπνος υπάλληλος είναι αυτός που αναζητεί τα «κλασικά σημάδια», όπως τα χαρακτηρίζει, που φανερώνουν πως η απόλυση επίκειται.

Αν σου συμβαίνουν κάποια από αυτά, τότε τα φαινόμενα δεν απατούν…

Λαμβάνεις κακές αξιολογήσεις: Μια αρνητική κριτική δεν φέρνει την καταστροφή, ισχυρίζεται πάντα η Taylor, σε συνδυασμό όμως με άλλες κακές εξελίξεις για σένα, μπορεί να δείχνει κίνδυνο.

Μένεις στην απ’ έξω: Αν είχες πρόσβαση στα πάντα και ξαφνικά γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να προσπελάσεις ευαίσθητα επαγγελματικά δεδομένα, τότε ετοιμάσου. Ειδικά αν οι πόρτες των meetings είναι κλειστές για σένα.

Η δουλειά σου έχει γίνει δυσανάλογη και αδύνατη: «Όταν ανέλαβες τα καθήκοντά σου, είχες τις ρητές εντολές σου και μπορούσες να τις εκτελέσεις. Τώρα σε έχουν επιφορτίσει με καθήκοντα που μοιάζουν σαν να πρέπει να σκαρφαλώσεις στο Έβερεστ με τα μάτια δεμένα». Κι αυτό γιατί «σε έχουν παγιδεύσει να αποτύχεις»…

Οι προειδοποιήσεις από τα αφεντικά σου πέφτουν βροχή: Ακόμα και οι προφορικές απειλές μετράνε, μας λέει η Taylor, όχι μόνο οι επίσημες γραπτές. Μην τις παίρνεις αψήφιστα.

Η σχέση σου με τη διοίκηση έχει επιδεινωθεί: Αν σου ζητάνε συνεχώς εκθέσεις παραγωγικότητας, λεπτομερείς αναφορές για τον χρόνο και τα έξοδά σου και νιώθεις γενικότερα πως παρακολουθούν κάθε επαγγελματικό σου βήμα, ξεκίνα να ψάχνεις δουλειά.

Σου αναθέτουν όλο και λιγότερα καθήκοντα: Αν ξαφνικά έχεις πολύ χρόνο στο γραφείο, αυτό είναι πολύ άσχημο σημάδι, υποδεικνύει πάντα η Taylor.

Κανείς δεν ζητά πια τη γνώμη σου.

Τα προνόμια που είχες εξαφανίζονται ένα-ένα.

Κανείς δεν σε επιβραβεύει πλέον για τις επιτυχίες σου.

Σου έκαναν μείωση μισθού ή σου ζητούν να κάνεις πρόωρες διακοπές.

Το κουτσομπολιό του γραφείου και οι πισώπλατες συζητήσεις αφορούν πλέον εσένα.

Το αφεντικό σου απευθύνεται ξαφνικά στους υφισταμένους σου.

Το ένστικτό σου λέει πως κάτι δεν είναι σωστό: «Αν αισθάνεσαι πως έχεις κάνει ό,τι μπορείς, αλλά εξακολουθείς να έχεις αυτό το αίσθημα ‘‘μπορεί να απολυθώ’’, τότε έχεις πιθανότατα δίκιο. Είναι ώρα να προχωρήσεις», καταλήγει…