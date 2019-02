Επίθεση κατά ΗΠΑ από το Ιράν: Στηρίζουν δικτάτορες, χασάπηδες και εξτρεμιστές

Την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, μετά και την αποχώρηση της Ουάσιγκτον, με απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, από τη συμφωνία για τα πυρηνικά της Τεχεράνης, επιβεβαιώνει ανάρτηση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Τζαβάντ Ζαρίφ στο Twitter, με την οποία σχολιάζει την ομιλία του Αμερικανού προέδρου προς το Έθνος.

Ο Ιρανός υπουργός κατηγορεί τις ΗΠΑ πως στηρίζουν «δικτάτορες, χασάπηδες και εξτρεμιστές» στη Μέση Ανατολή.

«Η αμερικανική εχθρικότητα έχει οδηγήσει τη χώρα στην υποστήριξη δικτατόρων, χασάπηδων και εξτρεμιστών, που έχουν προκαλέσει μόνο καταστροφή στην περιοχή μας» έγραψε ο Ζαρίφ.

Iranians—including our Jewish compatriots—are commemorating 40 yrs of progress despite US pressure, just as @realDonaldTrump again makes accusations against us @ #SOTU2019. US hostility has led it to support dictators, butchers & extremists, who've only brought ruin to our region

— Javad Zarif (@JZarif) 6 February 2019