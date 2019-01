Καταψηφίζει τη συμφωνία της Μέι το κόμμα DUP της Βόρειας Ιρλανδίας

Λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας για τη συμφωνία με την ΕΕ για το Brexit στη βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων, το κόμμα DUP της Βόρειας Ιρλανδίας, στο οποίο στηρίζεται η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι για την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία, επιβεβαίωσε σήμερα πως θα την καταψηφίσει.

«Η αποψινή βραδιά θα είναι ιστορική, αλλά για τους λάθος λόγους» ανέφερε η επικεφαλής του DUP Αρλίν Φόστερ σε ανάρτησή της στο Twitter. «Θα αντιταχθούμε στο τοξικό ‘backstop’ και θα καταψηφίσουμε τη συμφωνία».

Το DUP στηρίζει την κυβέρνηση της Τερέζα Μέι με τους δέκα βουλευτές του.

Tonight will be historic but for the wrong reasons. We will oppose the toxic backstop & vote against the WA. It’s time for a sensible deal which governs our exit from the EU & supports all parts of the UK.

— Arlene Foster (@DUPleader) 15 January 2019