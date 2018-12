Το 2018 είναι μία ακόμη χρονιά κατάχρησης του Twitter από τον Ντόναλντ Τραμπ

Το 2018 είναι άλλη μία χρονιά απρόβλεπτων, λιγότερο ή περισσότερο (μάλλον λιγότερο) διπλωματικών tweet του Ντόναλντ Τραμπ. Από την εκλογή του τον Νοέμβριο 2016, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει τουιτάρει 5.500 φορές για οτιδήποτε μπορεί να του περάσει από το μυαλό, κομπάζοντας για τον εαυτό του και το έργο του, επιτιθέμενος εναντίον χωρών και ηγετών, προκαλώντας μικρές ή μεγαλύτερες διπλωματικές κρίσεις, διαταράσσοντας συμμαχίες, διεθνείς συμφωνίες, καταστρέφοντας τη στρατηγική της κυβέρνησής του, φέρνοντας στα πρόθυρα νευρικής κρίσης τα κυβερνητικά επιτελεία στην Ουάσινγκτον και προκαλώντας πονοκεφάλους στις ξένες πρωτεύουσες, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Χθες, παραμονή Χριστουγέννων, εν μέσω της αναστολής λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών που ο ίδιος προκάλεσε, και ενώ η Γουόλ Στριτ έκλεινε τη χειρότερη εβδομάδα της από το 2008, ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού μας πληροφόρησε ότι είναι «μόνος στο σπίτι» («I am all alone (poor me) in the White House...»), συνέχισε με μία ομοβροντία μηνυμάτων για θέματα όπως η αμερικανική αποχώρηση από τη Συρία και το προσφιλές του Τείχος στα σύνορα με το Μεξικό.

Ο Τραμπ ξεκίνησε τη χρονιά με μία επίθεση κατά του συμμαχικού Πακιστάν. Και προς το τέλος της είχε καταφέρει να καταστρέψει το «ειδύλλιο» με τον Εμανουέλ Μακρόν με μία σειρά προσβλητικών tweet κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Παρίσι, όπου παρευρέθη κάνοντας μούτρα στις επίσημες εκδηλώσεις για την 100ή επέτειο από το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς είχε φροντίσει να προσβάλει/επιτεθεί κατά παραδοσιακών συμμάχων, της Άνγκελα Μέρκελ, της Τερέζα Μέι, του Τζάστιν Τριντό, να επαινέσει πρόσωπα σαν τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βορειοκορεάτη Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος είχε μία ταχεία εξέλιξη από παρανοϊκό rocketman σε έναν ηγέτη της «φοβερής προόδου» στις διμερείς σχέσεις και της «πολύ ευγενικής» επιστολογραφίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τελειώνει τη χρονιά τινάζοντας με ένα tweet στον αέρα τη αμερικανική παρουσία στη Μέση Ανατολή, ανακοινώνοντας μονομερώς και αιφνιδιαστικά, την αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από τη Συρία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί τα καθήκοντα προέδρου των ΗΠΑ εδώ 700 ημέρες, ικανό χρονικό διάστημα για έναν απολογισμό. Πώς ακριβώς αντιμετώπισε την αλήθεια; 7.546 δηλώσεις του προέδρου Τραμπ στο διάστημα αυτό ήταν παραπλανητικές ή απλώς εσφαλμένες, σύμφωνα με την Washington Post.

Για τον New Yorker, ο Τραμπ τελειώνει το έτος όπως ακριβώς το άρχισε. Επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει τίποτε το «κανονικό» να περιμένει κανείς από τον πρόεδρο.