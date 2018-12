Η Μέι κλειδώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο και η Μέρκελ την περίμενε

Πληθώρα χιουμοριστικών σχολίων έχει προκαλέσει στη Βρετανία ένα ευτράπελο που κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός πριν τη συνάντηση της Τερέζα Μέι με την Άνγκελα Μέρκελ στο Βερολίνο.

Ενώ η Γερμανίδα καγκελάριος περίμενε την πρωθυπουργό της Βρετανίας να βγει από το αυτοκίνητο που είχε σταθμεύσει μπροστά της, η έξοδος της Τερέζα Μέι καθυστέρησε για λίγα δευτερόλεπτα, καθώς η πόρτα δεν άνοιγε με τίποτα, με την πρωθυπουργό της Βρετανίας να παραμένει «παγιδευμένη» στο πίσω κάθισμα!

Theresa May gets locked inside her car as she attempts to meet German Chancellor Angela Merkel

Read the latest on Theresa May's tour of European leaders here: https://t.co/BdWa4K5WMy pic.twitter.com/h6066HP7o3

— Sky News Politics (@SkyNewsPolitics) December 11, 2018