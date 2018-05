Ένοπλος σκόρπισε τον θάνατο σε σχολείο του Τέξας

Για πολλούς νεκρούς στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Λύκειο του Σάντα Φε στο Τέξας μιλούν αμερικανικά ΜΜΕ, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το συμβάν.

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 8.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ένας ύποπτος για την ένοπλη επίθεση τέθηκε υπό κράτηση από τις αστυνομικές αρχές που είχαν θέσει το συγκρότημα σε κόκκινο συναγερμό, σύμφωνα με το Fox News.

«Ο αποκλεισμός συνεχίζεται και μόλις έχουμε ασφαλής πληροφόρηση θα ενημερώσουμε», σχολίασε η αρχή του σχολείου. Το Σάντα Φε βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Χιούστον.

Ο σερίφης της κομητείας Χάρις είχε αναφέρει νωρίτερα ότι πρόκειται για το Santa Fe High School.

Ο Ρίτσαρντ Άλεν, πατέρας μιας μαθήτριας, περιέγραψε στο τηλεοπτικό δίκτυο KTRK ότι έφθασε στην περιοχή λίγο αφότου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί και είδε να μεταφέρουν τραυματίες στα ασθενοφόρα.

«Ο γιος μου είπε ότι κάποιος μπήκε σε αίθουσα διδασκαλίας των καλλιτεχνικών και άρχισε να πυροβολεί εναντίον πολλών μαθητών».

DEVELOPING: Reports of active shooter at Santa Fe high school in Texas. https://t.co/1RMSH73b3u pic.twitter.com/tNbrLfp0K0

— Fox News (@FoxNews) May 18, 2018