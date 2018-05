Συναγερμός μετά από πυροβολισμούς σε λύκειο στο Τέξας

Συναγερμός σε λύκειο της Σάντα Φε στο Τέξας των ΗΠΑ μετά από πληροφορίες για ένοπλο που άνοιξε πυρ. Η αστυνομία επιβεβαίωσε την παρουσία του ενόπλου χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες για το πού βρίσκεται και αν υπάρχουν τραυματίες.

Στο ABC μίλησε ένας μαθητής, ο οποίος ανέφερε ότι ο ένοπλος πυροβόλησε ένα κορίτσι, πληροφορία ωστόσο που δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε λίγο πριν τις 08:00 το πρωί (τοπική ώρα) και οι μαθητές εγκατέλειψαν τις τάξεις του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι εκ των μαθητών άκουσαν τους πυροβολισμούς, ενώ μαζί με τους δασκάλους τους έχουν μεταφερθεί σε χώρο ασφαλείας κοντά στο campus.

DEVELOPING: Reports of active shooter at Santa Fe high school in Texas. https://t.co/1RMSH73b3u pic.twitter.com/tNbrLfp0K0

— Fox News (@FoxNews) May 18, 2018