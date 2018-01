Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στην Κοπεγχάγη

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες στην Κοπεγχάγη, στην περιοχή γύρω από την αμερικανική πρεσβεία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχει εντοπιστεί κάποιο «ύποπτο αντικείμενο» που ερευνάται.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ ανέφερε το περιστατικό στο Twitter καλώντας τον κόσμο να μείνει μακριά από το σημείο.

The Copenhagen Police is investigatong a suspicious item near the Embassy. Please follow @KobenhavnPoliti for latest updates. We advise people to stay away from area near the Embassy. https://t.co/JjFzCHUe7H

— U.S. Embassy Denmark (@usembdenmark) 10 January 2018