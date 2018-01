Με… νάζι και στυλ η πριγκίπισσα Σάρλοτ πρώτη ημέρα στο σχολείο

Στα... βάσανα μπήκε η πριγκίπισσα Σάρλοτ, η κόρη του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον. Η μικρή δισεγγονή της βασίλισσας Ελισάβετ έζησε την εμπειρία της πρώτης ημέρας, καθώς φοιτά πλέον σε βρεφονηπιακό σταθμό κοντά στο Παλάτι του Κένσινγκτον.

Οι φωτογραφίες που τράβηξε η έγκυος μητέρα της δείχνουν την δίχρονη Σάρλοτ να χαμογελάει, έξω από το σπίτι της, πριν ξεκινήσει για το ιδιωτικό νηπιαγωγείο Γουίλκοξ.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share two photographs of Princess Charlotte at Kensington Palace this morning. pic.twitter.com/dDIOZdA7aM

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 8 Ιανουαρίου 2018