Έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα στο δεξαμενόπλοιο Eco Wizard, το οποίο ανήκει στον ναυτιλιακό όμιλο του Χάρη Βαφειά, σε λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης της Ρωσίας.

Το Eco Wizard έχει ναυπηγηθεί το 2024, ενώ η έκρηξη καταγράφηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Οι ρωσικές Αρχές αναφέρονται σε διαρροή αμμωνίας κατά τη διάρκεια φόρτωσης υγραερίου στο Eco Wizard. Μετά το ατύχημα συγκλήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Κέντρου Καταστάσεων και Πληροφοριών της Ρωσίας.

Στο λιμάνι ενεργοποιήθηκαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τον περιορισμό του περιστατικού, ενώ αναμένεται καταδυτική επιθεώρηση για να διαπιστωθούν οι αιτίες της έκρηξης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες κανένα από τα 23 μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκε. Αυτό είναι το έκτο πλοίο φέτος στο οποίο παρατηρείται αντίστοιχη έκρηξη σε ρωσικό λιμάνι.

