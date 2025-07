Ο Όζι Όσμπορν και οι Black Sabbath ενθουσίασαν δεκάδες χιλιάδες οπαδούς τους στη συναισθηματικά φορτισμένη τελευταία τους συναυλία που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Μπέρμιγχαμ έπειτα από μια ημέρα γεμάτη νοσταλγία.

Ozzy entering the stage for the final Black Sabbath show in Birmingham 🤘pic.twitter.com/Sxrsk7jPMV