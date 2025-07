Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν σήμερα από την κατάρρευση πενταώροφης πολυκατοικίας στο Καράτσι, τη μεγαλύτερη πόλη του Πακιστάν, με ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια, σύμφωνα με τις Αρχές.

Περίπου 100 άνθρωποι διέμεναν σε αυτό το κτίριο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ένας αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας, ο Αρίφ Αζίζ.

Ο Σαάντ Εντί, του ιδρύματος Edhi που συμμετέχει στις επιχειρήσεις διάσωσης, δήλωσε στο AFP πως ενδέχεται να βρίσκονται κάτω από τα χαλάσματα «τουλάχιστον 8 ή 10 άνθρωποι», κάνοντας λόγο για ένα «κατεστραμμένο» κτίριο.

At least five people were killed and seven injured when a five-storey building collapsed on Friday in #Karachi’s Lyari area, according to hospital sources . #Pakistan #TheStatesman pic.twitter.com/y4uU4ZfRxE