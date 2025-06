Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε σήμερα επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοθετώντας ρωσικά στρατιωτικά αεροδρόμια σε πέντε περιφέρειες, με αποτέλεσμα πολλά αεροσκάφη να τυλιχθούν στις φλόγες.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιφέρειες Μούρμανσκ, Ιρκούτσκ, Ιβάνοβο, Ριαζάν και Αμούρ.

Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας απέκρουσαν τις επιθέσεις σε όλες τις περιοχές, εκτός από δύο: το Μούρμανσκ και το Ιρκούτσκ, ανακοίνωσε το υπουργείο.

«Στις περιφέρειες Μούρμανσκ και Ιρκούτσκ, η εκτόξευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών FPV από περιοχή που βρίσκεται κοντά σε αεροδρόμια είχε ως αποτέλεσμα να πιάσουν φωτιά αρκετά αεροσκάφη», αναφέρει το υπουργείο.

Οι φωτιές σβήστηκαν και δεν αναφέρθηκαν θύματα. Ορισμένα άτομα που εμπλέκονται στις επιθέσεις έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με το υπουργείο.

«Spiderweb»: Πώς στήθηκε επί 18 μήνες η επιχείρηση για την επίθεση των Ουκρανών στις ρωσικές βάσεις

Η Ουκρανία εξαπέλυσε «ευρείας κλίμακας» επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον ρωσικών στρατιωτικών βομβαρδιστικών στη Σιβηρία, πλήττοντας περισσότερα από 40 πολεμικά αεροσκάφη σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων από την ουκρανική επικράτεια, όπως ανέφερε oυκρανός αξιωματούχος ασφαλείας.

H επίθεση αυτή αποτελεί το πιο καταστροφικό πλήγμα με drones από την αρχή του πολέμου, εν μέσω κλιμάκωσης των διασυνοριακών επιθέσεων πριν τις προγραμματισμένες ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με πηγές εντός της SBU που επικαλείται το Sky News, η επιχείρηση, την οποία επέβλεπε προσωπικά ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχεδιαζόταν σχολαστικά εδώ και 1,5 περίπου χρόνο.

Το σχέδιο εκτελέστηκε από τον επικεφαλής της SBU Vasyl Malyuk και την ομάδα της υπηρεσίας.

«Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας πραγματοποιούν ευρείας κλίμακας ειδική επιχείρηση με στόχο την καταστροφή εχθρικών βομβαρδιστικών μακριά από το μέτωπο, εντός της Ρωσίας», δήλωσε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), προσθέτοντας ότι ξέσπασε φωτιά στην αεροπορική βάση Μπελάγια (Belaya).

Ο ίδιος, υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι τις επιθέσεις εκτέλεσε η ουκρανική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας SBU και ότι ταυτόχρονα επλήγησαν τέσσερις ρωσικές στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις.

Μεταξύ των περισσότερων από 40 αεροσκαφών που φέρονται να επλήγησαν ήταν βομβαρδιστικά Tu-95 και Tu-22, τα οποία η Ρωσία χρησιμοποιεί για την εκτόξευση πυραύλων μακράς εμβέλειας κατά ουκρανικών πόλεων.

Το Reuters ανέφερε ότι η πηγή παρείχε βίντεο που φέρεται να δείχνει τα χτυπήματα, με μεγάλα αεροσκάφη, πιθανόν Tu-95, να φλέγονται. Το Tu-95 είχε αρχικά σχεδιαστεί για να μεταφέρει πυρηνικές βόμβες και πλέον εκτοξεύει πυραύλους cruise.

Ukrainian FPV drones have attacked Olenya and Belaya Airbases in Murmansk and Irkutsk Oblast. Russian TU-95MS strategic bombers are burning.



Russian media reports that the drones were launched from trucks near the airbases. pic.twitter.com/asr4IGlsyj — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) June 1, 2025



Ρωσικά και ουκρανικά μέσα μετέδωσαν ότι η επιχείρηση εκτελέστηκε με την εκτόξευση drones από φορτηγά παρκαρισμένα κοντά σε στρατιωτικά αεροδρόμια βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η καλά δικτυωμένη ουκρανική εφημερίδα Ukrainska Pravda, η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Ιστός Αράχνης» (Spiderweb), προετοιμαζόταν επί περισσότερο από 18 μήνες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα drones μεταφέρθηκαν αρχικά λαθραία στη Ρωσία και στη συνέχεια κρύφτηκαν κάτω από στέγες μικρών ξύλινων κατασκευών τοποθετημένων σε φορτηγά.

Το Mash, ένα κανάλι στο Telegram με διασυνδέσεις με τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, δημοσίευσε πλάνα που φέρονται να δείχνουν άνδρες στην περιοχή Ιρκούτσκ της Σιβηρίας να ανεβαίνουν σε φορτηγό, προσπαθώντας να αποτρέψουν την εκτόξευση drones.

Ukraine’s SBU spent 1.5 years planning “Web,” a secret mission that hit 41 Russian military aircraft. President Zelensky oversaw the plan, and SBU chief Vasyl Maliuk led the operation. Small FPV drones were hidden inside wooden cabins on trucks with remote-controlled roofs. Once… https://t.co/czP7zFgeQN pic.twitter.com/pfOOl4k0gL — BigBreakingWire (@BigBreakingWire) June 1, 2025

Βίντεο από διάφορες στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις στη Ρωσία δείχνουν κατεστραμμένα αεροσκάφη και φλεγόμενα αεροπλάνα, αν και το πλήρες εύρος των ζημιών παραμένει ασαφές.

Σε ένα απόσπασμα, που καταγράφηκε στην καμένη βάση στη Βοσκρεσένσκ, στην περιφέρεια της Μόσχας, ακούγεται Ρώσος στρατιώτης να λέει: «Εδώ είναι γα@@@», ενώ βομβαρδιστικά καίγονται στο παρασκήνιο.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, η Ουκρανία υπολείπεται σημαντικά σε στρατιωτική ισχύ. Ωστόσο, έχει αναπτύξει έναν ευέλικτο και αξιόλογο στόλο επιθετικών drones, με τα οποία πλήττει τον ρωσικό στρατό και τις ενεργειακές του υποδομές.

Η βάση Μπελάγια, που φέρεται να αποτέλεσε στόχο την Κυριακή, βρίσκεται στην περιφέρεια Ιρκούτσκ της Ρωσίας, σε απόσταση άνω των 4.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία.

🚨 BREAKING: Ukraine launches major FPV drone swarm on Russian airbases Olenya & Belaya. Multiple Tu-95MS strategic bombers reportedly on fire. One of the most significant deep strikes inside Russia to date. pic.twitter.com/nWGEImHTZa — BigBreakingWire (@BigBreakingWire) June 1, 2025

Η ουκρανική εφημερίδα Kyiv Independent ανέφερε ότι ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Ίγκορ Κόμπζεφ, επιβεβαίωσε «επίθεση με drone σε στρατιωτική μονάδα στο χωριό Σρέντνι», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε καθώς Ρώσοι ανακριτές δήλωσαν ότι «εκρήξεις» προκάλεσαν την κατάρρευση δύο γεφυρών στις μεθοριακές περιοχές Κουρσκ και Μπριάνσκ κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτροχιάζοντας τρένα, σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες.

Στην Μπριάνσκ, που συνορεύει με την Ουκρανία, μια οδική γέφυρα κατέρρευσε πάνω σε σιδηροδρομική γραμμή αργά το Σάββατο, εκτροχιάζοντας επιβατικό τρένο που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα και σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά άτομα. Στην παρακείμενη Κουρσκ, επίσης κοντά στα σύνορα, κατέρρευσε σιδηροδρομική γέφυρα με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί εμπορικό τρένο και να τραυματιστεί ο μηχανοδηγός.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Μούρμανσκ, Αντρέι Τσίμπις, επιβεβαίωσε επίσης ότι «εχθρικά drones επιτέθηκαν στην επικράτεια της περιφέρειας Μούρμανσκ».

Τον Μάρτιο, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι είχε αναπτύξει νέο drone με εμβέλεια 3.000 χιλιομέτρων, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ξεχωριστά, η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 472 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, τον υψηλότερο αριθμό ημερήσιων επιθέσεων μέχρι σήμερα, καθώς και επτά πυραύλους.

Η Ουκρανία είχε προηγουμένως αρνηθεί να δεσμευτεί για συμμετοχή σε νέο γύρο απευθείας συνομιλιών στην Τουρκία, ωστόσο την Κυριακή ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό Άμυνας, Ρούστεμ Ουμέροφ, θα βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη.

«Καθόρισα επίσης τη θέση μας πριν από τη συνάντηση της Δευτέρας στην Κωνσταντινούπολη», δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων, υπογραμμίζοντας τις προτεραιότητες για «πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός» και την επιστροφή αιχμαλώτων και απαχθέντων παιδιών.