Η Ουκρανία εξαπέλυσε «ευρείας κλίμακας» επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον ρωσικών στρατιωτικών βομβαρδιστικών στη Σιβηρία, πλήττοντας περισσότερα από 40 πολεμικά αεροσκάφη σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων από την ουκρανική επικράτεια, όπως ανέφερε oυκρανός αξιωματούχος ασφαλείας.

Οι ισχυρισμοί δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί ανεξάρτητα. Εφόσον επιβεβαιωθούν, η επίθεση αυτή θα αποτελεί το πιο καταστροφικό πλήγμα με drones από την αρχή του πολέμου, εν μέσω κλιμάκωσης των διασυνοριακών επιθέσεων πριν τις προγραμματισμένες ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα.

«Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας πραγματοποιούν ευρείας κλίμακας ειδική επιχείρηση με στόχο την καταστροφή εχθρικών βομβαρδιστικών μακριά από το μέτωπο, εντός της Ρωσίας», δήλωσε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), προσθέτοντας ότι ξέσπασε φωτιά στην αεροπορική βάση Μπελάγια (Belaya).

Ο ίδιος, υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι τις επιθέσεις εκτέλεσε η ουκρανική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας SBU και ότι ταυτόχρονα επλήγησαν τέσσερις ρωσικές στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις.

Μεταξύ των περισσότερων από 40 αεροσκαφών που φέρονται να επλήγησαν ήταν βομβαρδιστικά Tu-95 και Tu-22, τα οποία η Ρωσία χρησιμοποιεί για την εκτόξευση πυραύλων μακράς εμβέλειας κατά ουκρανικών πόλεων.

Το Reuters ανέφερε ότι η πηγή παρείχε βίντεο που φέρεται να δείχνει τα χτυπήματα, με μεγάλα αεροσκάφη, πιθανόν Tu-95, να φλέγονται. Το Tu-95 είχε αρχικά σχεδιαστεί για να μεταφέρει πυρηνικές βόμβες και πλέον εκτοξεύει πυραύλους cruise.

Ukrainian FPV drones have attacked Olenya and Belaya Airbases in Murmansk and Irkutsk Oblast. Russian TU-95MS strategic bombers are burning.



Russian media reports that the drones were launched from trucks near the airbases. pic.twitter.com/asr4IGlsyj