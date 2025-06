Σοβαρές αναταράξεις προκαλούν δύο σχεδόν ταυτόχρονες εκρήξεις που σημειώθηκαν σε υποδομές μεταφορών σε ρωσικές περιφέρειες κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, οδηγώντας σε τουλάχιστον επτά θανάτους και 69 τραυματισμούς. Ρώσοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για εσκεμμένες επιθέσεις, τη στιγμή που αυξάνονται οι εικασίες για δολιοφθορά με στόχο την αποσταθεροποίηση πριν από τις επικείμενες ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη.

Η πρώτη έκρηξη καταγράφηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, στις 10:50 μ.μ., στην περιφέρεια Μπριάνσκ, όταν γέφυρα αυτοκινητόδρομου που περνά πάνω από σιδηροτροχιές ανατινάχθηκε ακριβώς τη στιγμή που περνούσε από κάτω επιβατική αμαξοστοιχία με προορισμό τη Μόσχα. Στο τρένο επέβαιναν 388 άτομα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των ρωσικών αρχών.

Μόλις λίγες ώρες αργότερα, νέα έκρηξη σημειώθηκε σε σιδηροδρομική γέφυρα στην παρακείμενη περιφέρεια Κουρσκ. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό εμπορευματικής αμαξοστοιχίας, η οποία κατέληξε να συντριβεί στον παρακείμενο αυτοκινητόδρομο.

Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, που είναι επιφορτισμένη με τη διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων, αντιμετωπίζει τα δύο περιστατικά ως αλληλένδετα και επιβεβαιώνει ρητά ότι και οι δύο γέφυρες καταστράφηκαν από εκρήξεις.

While it seems that Russia is likely prepping the propaganda foundation to blame their Bryansk bridge collapse on Ukraine, a reminder that bridges are constantly collapsing in Russia, not requiring any help from Ukraine at all.



Here's a recent list:



Today – Bryansk Region

A… pic.twitter.com/VITmqPlVCp