Δύο μεγάλες ρωσικές αεροπορικές βάσεις με πυρηνικά βομβαρδιστικά επλήγησαν το πρωί της Κυριακής στην περιοχή του Μουρμάνσκ στον αρκτικό κύκλο, ύστερα από στοχευμένη επίθεση με drones.

Την επίθεση επιβεβαίωσε ο τοπικός κυβερνήτης Αντρέι Τσίμπις, ανέφερε το Russia Today.

«Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαιτίζει εισερχόμενα UAVs στην περιοχή», έγραψε ο Τσίμπις στο Telegram, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αναφέρουν οποιοδήποτε περιστατικό στις αρχές.

Αξιωματούχος της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας δήλωσε στο Reuters ότι τα καταστροφικά χτυπήματα έπληξαν «ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά», με το κόστος των ζημιών να εκτιμάται σε δισεκατομμύρια.

Η αεροπορική βάση Όλενα στην περιοχή Μούρμανσκ της Αρκτικής ήταν ένας από τους στόχους – εκεί σταθμεύουν τα στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95 της Ρωσίας.

Τα αεροσκάφη αυτά θα μπορούσαν εν δυνάμει να χρησιμοποιηθούν για εκτόξευση πυρηνικών επιθέσεων προς τη Δύση.

Ukrainian FPV drones have attacked Olenya and Belaya Airbases in Murmansk and Irkutsk Oblast. Russian TU-95MS strategic bombers are burning.





Ο δεύτερος στόχος που επλήγη είναι η πυρηνική βάση Μπελάγια στην ανατολική Σιβηρία, στην περιοχή Ιρκούτσκ – περίπου 4.700 χλμ. από την Ουκρανία.

Πλάνα δείχνουν καπνούς να υψώνονται από τις βάσεις, ενώ Ρώσοι στρατιώτες παρακολουθούν σοκαρισμένοι.

🚨 Ukraine's SBU claims responsibility for the massive strikes on Russian bases.





Eπιχείρηση «Ιστός»

Το ουκρανικό κανάλι Telegram «Pravda Gerashchenko» ανέφερε: «Διεξάγεται ειδική επιχείρηση με την ονομασία “Ιστός” για την αποστρατιωτικοποίηση της Ρωσίας. Η [SBU] αναφέρει την καταστροφή ρωσικών βομβαρδιστικών πίσω από τις εχθρικές γραμμές».

Συμπληρώνει επίσης: «Συγκεκριμένα, καταστράφηκαν πάνω από 40 αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων A-50, Tu-95 και Tu-22M3».

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις, καθώς μεγάλος αριθμός ουκρανικών UAVs (μη επανδρωμένων αεροσκαφών) έπληττε τις βάσεις.

Παρότι οι δύο αεροπορικές βάσεις βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την αιματηρή πρώτη γραμμή, δέχθηκαν ωστόσο «επίθεση με drones» από ουκρανικές δυνάμεις.

🇷🇺🏴‍☠ The enemy struck Russian Aerospace Forces airbases using FPV drones.

▪️Explosions and fire reported in Olenyi district, Murmansk region.



Από το εσωτερικό της Ρωσίας

Σύμφωνα με τη Sun, πιστεύεται ότι η επίθεση εξαπολύθηκε από το εσωτερικό της Ρωσίας, πιθανώς μέσω φορτηγών που κινούνταν κοντά στους στόχους.

Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών SBU φέρεται να διενεργεί μεγάλης κλίμακας ειδική επιχείρηση για την εξουδετέρωση ρωσικών βομβαρδιστικών.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα της Ουκρανίας, περισσότερα από 40 ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη επλήγησαν – μεταξύ αυτών και τα διαβόητα Tu-95, Tu-22M3, και A-50.

Σε σχετική αναφορά επισημαίνεται ότι ο οδηγός του φορτηγού που μετέφερε τα drones «ενδέχεται να μην γνώριζε» ότι το όχημά του ήταν γεμάτο με ουκρανικά UAVs.

Σύμφωνα με το ρωσικό μέσο Baza, ο οδηγός έχει ήδη συλληφθεί.

Τα τοπικά μέσα αναφέρουν: «Ένα φορτηγό σταμάτησε σε πρατήριο καυσίμων στην είσοδο της πόλης. Ξαφνικά άρχισαν να βγαίνουν drones από το πίσω μέρος του οχήματος και να επιτίθενται σε διάφορους στόχους».