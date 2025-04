Εμβρόντητοι οι οδηγοί που κινούνταν σε αυτοκινητόδρομο της Βραζιλίας είδαν ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος να πραγματοποιεί αναγκαστική προσγείωση στο οδόστρωμα.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου (ώρα Βραζιλίας), λόγω μηχανικής βλάβης, κοντά στην πόλη Γκαουραμιρίμ.

Ο πιλότος κατάφερε να περάσει το αεροπλάνο κάτω από εναέρια καλώδια ρεύματος και να το προσγειώσει στον δρόμο χωρίς να υπάρξουν τραυματίες ή θύματα, παρά την έντονη κίνηση οχημάτων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο επιβαίνοντες στο αεροσκάφος — ο 29χρονος πιλότος Ματέους Ρενάν Καλάδο και ο 71χρονος ιδιοκτήτης του αεροπλάνου και επιχειρηματίας Βαλντεμίρο Ζοζέ Μινέλα — είναι καλά στην υγεία τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε αφού το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από αεροδρόμιο στο Γκαουραμιρίμ, στη νότια πολιτεία Σάντα Καταρίνα της Βραζιλίας, λίγο πριν το μεσημέρι της χθεσινής ημέρας.

Το μονοκινητήριο Pelican 500 BR υπέστη μηχανική βλάβη ενώ πετούσε πάνω από τον αυτοκινητόδρομο BR-1010, κοντά στην περιοχή Γκαρούβα, και αναγκάστηκε να προσγειωθεί στον δρόμο.

Μια γυναίκα που επέβαινε σε αυτοκίνητο κατέγραψε σε βίντεο την προσγείωση και ακούγεται να φωνάζει: «Θα πέσει πάνω στο φορτηγό, θα τρακάρει», καθώς το αεροσκάφος ταλαντευόταν επικίνδυνα, προσπαθώντας να βρει ασφαλές σημείο ανάμεσα στις λωρίδες του αυτοκινητοδρόμου.

Στη συνέχεια προσγειώθηκε απότομα μπροστά σε ένα βυτιοφόρο, περνώντας μόλις λίγα μέτρα από τη διαχωριστική νησίδα και ελίχθηκε ανάμεσα στην κυκλοφορία.

Emergency landing this morning on BR-101 in Garuva, northern Santa Catarina, Brazil. A single-engine plane landed right on the highway. The solo pilot walked away unharmed.pic.twitter.com/Ul1OJBsrQG