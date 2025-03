Ιστορική χαρακτηρίζεται η διαδήλωση διαμαρτυρίας χιλιάδων Σέρβων στο Βελιγράδι, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, με αφορμή το πολύνεκρο δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ.

Ωστόσο, ερωτήματα προκαλούν τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δείχνουν το πλήθος κατά τη διάρκεια 15λεπτης σιγής στη μνήμη των 15 θυμάτων της τραγωδίας, ξαφνικά να πανικοβάλεται και να διασκορπίζεται προς όλες τις κατευθύνσεις χωρίς προφανή λόγο.

Το σερβικό υπουργείο Εσωτερικών διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς διαδηλωτών, ότι η αστυνομία χρησιμοποίησε Συσκευή Ακουστικής Μακράς Εμβέλειας (LRAD), γνωστή και ως «ηχητικό κανόνι», δηλώνοντας τονίζοντας ότι η αστυνομία δεν εφαρμόζει μέσα που δεν προβλέπονται από τον νόμο.

Κατά τη διάρκεια της μαζικής, διαδήλωσης, υπήρξαν αναφορές που ισχυρίζονται ότι η σερβική αστυνομία χρησιμοποίησε μια τέτοια συσκευή.

Ο στρατιωτικός αναλυτής Αλεξάνταρ Ράντιτς σχολίασε ότι ο ήχος που ακούστηκε, ο οποίος προκάλεσε πανικό στους διαδηλωτές, ήταν σύμφωνος με εκείνον που παράγεται από ένα ηχητικό όπλο.

Το περιστατικό έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με τις μεθόδους ελέγχου του πλήθους και τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία από τη χρήση συσκευών όπως το LRAD (Long-Range Acoustic Device) που είναι μια Συσκευή Ακουστικής Μακράς Εμβέλειας, γνωστή και ως «ηχητικό κανόνι». Πρόκειται για ένα σύστημα ελέγχου πλήθους και επικοινωνίας μεγάλης εμβέλειας, το οποίο χρησιμοποιεί έντονα ηχητικά κύματα για να διαβιβάζει μηνύματα ή να διασκορπίζει πλήθη.

Χρησιμοποιείται τόσο για επικοινωνιακούς σκοπούς (όπως προειδοποιήσεις σε μεγάλες αποστάσεις) όσο και ως όπλο ελέγχου πλήθους, προκαλώντας δυσφορία και πανικό.

🇷🇸⚠️ Yesterday, police in Belgrade used a non-lethal acoustic weapon (LRAD) to disperse a protest, as reported by various Serbian media.



❗️LRAD emits a narrowly directed sound signal at a high volume of up to 160+ dB, causing ear pain, disorientation and discomfort. pic.twitter.com/jA0cmBvdsZ