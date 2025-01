Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να παραμένει κορυφαίος παγκόσμιος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας. Με περισσότερα από 300 εκατομμύρια άτομα που υπολογίζεται ότι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια το 2025, η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα έναν αρχικό προϋπολογισμό της ΕΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια το 2025, ύψους 1,87 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ θα διατεθεί στις πιο πιεστικές κρίσεις στον κόσμο, ιδίως στη Μέση Ανατολή, όπως στη Γάζα και τη Συρία, καθώς και στην Ουκρανία, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική και την Ασία και τον Ειρηνικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε περισσότερες από 100 χώρες, προσεγγίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Η βοήθειά της ΕΕ παρέχεται μέσω ανθρωπιστικών οργανώσεων εταίρων, όπως ευρωπαϊκών ανθρωπιστικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, διεθνών οργανισμών (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών του ΟΗΕ) και εξειδικευμένων υπηρεσιών στα κράτη μέλη.

In a world increasingly at risk of conflict and impacted by climate change, EU humanitarian aid is a lifeline for many.



Our 2025 humanitarian aid budget will again amount to €1.9 billion.



We remain one of the world's top donors.



This is Europe's solidarity at work, worldwide.