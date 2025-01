Η έκρηξη του Tesla Cybertruck έξω από το ξενοδοχείο του Τραμπ στο Λας Βέγκας το πρωί της Τετάρτης δεν σχετίζεται με μια επίθεση που σημειώθηκε στη Λουιζιάνα την ίδια ημέρα ενώ η αστυνομία έκανε λόγο για «μια τραγική περίπτωση αυτοκτονίας».



Ο Μάθιου Λίβελσμπεργκερ, εν ενεργεία μέλος του αμερικανικού στρατού που βρέθηκε νεκρός μέσα στο όχημα, επιβεβαιώθηκε ως ο μοναδικός ύποπτος για την έκρηξη στο Λας Βέγκας.



Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν είχε καμία σχέση με τον Σαμσουντ-Ντιν Τζαμπάρ, ο οποίος οδήγησε ένα νοικιασμένο φορτηγό μέσα σε πολυσύχναστο δρόμο στη Νέα Ορλεάνη, σκοτώνοντας 14 άτομα και τραυματίζοντας δεκάδες άλλα.



Και οι δύο άνδρες είχαν υπηρετήσει στο στρατό και είχαν νοικιάσει τα οχήματα που χρησιμοποίησαν στην ίδια εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας, αλλά οι πράκτορες του FBI δήλωσαν ότι οι όποιες ομοιότητες είναι καθαρά συμπτωματικές.

«Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι αυτά τα δύο γεγονότα συνδέονται», δήλωσε ο πράκτορας του FBI του Λας Βέγκας Σπένσερ Έβανς στους δημοσιογράφους την Παρασκευή, καθώς οι αξιωματούχοι παρουσίασαν νέες πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό.



Τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν από το τηλέφωνο του κ. Λίβελσμπεργκερ, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς σημειώσεων που φαίνεται να έχει γράψει, υποδηλώνουν ότι ο 37χρονος έπασχε από διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD) που σχετίζεται με τη θητεία του στη μάχη, ανέφερε η αστυνομία του Λας Βέγκας.

Las Vegas FBI Special Agent In Charge, Spencer Evans states that the Explosion on Wednesday of a Tesla Cybertruck outside the Lobby of the Trump Hotel on the Vegas Strip, appears to have not been a Terrorist Attack like initially believed, but instead a “Tragic Case of Suicide,… pic.twitter.com/vdJeNxaY59