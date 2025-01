Ένα ζευγάρι από το Ουαϊόμινγκ των ΗΠΑ μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο με αιώνες φυλάκισης αφού φέρεται να κανόνισε και να έκανε ομαδικό σεξ με ένα παιδί, το οποίο προμήθευαν με ναρκωτικά.

Η 39χρονη Jennifer Renee Fahrney και 56χροονος Richard Allen Turner, και οι δύο από το Ροκ Σπρινγκς, αντιμετωπίζουν δεκάδες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα μετά τη σύλληψή τους στις 22 Οκτωβρίου.

Η Fahrney αντιμετωπίζει 66 κακουργηματικές κατηγορίες και έως και 858 χρόνια φυλάκισης, σύμφωνα με την Cowboy State Daily, όπως μεταδίδει και η Daily Mail. Μια ένορκη κατάθεση που κατατέθηκε υποστήριζε ότι πήγαινε την έφηβη για να επιδοθεί σε σεξουαλικές πράξεις με τον φίλο της επί πολλούς μήνες.

Οι δυο τους συνελήφθησαν από το αστυνομικό τμήμα του Ροκ Σπρινγκς σε ένα σπίτι μετά από ένταλμα που εκδόθηκε. Η αστυνομία και η Υπηρεσία Οικογένειας είχαν επισκεφθεί το σπίτι προηγουμένως και τους είχε απαγορευτεί η είσοδος, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί βρήκαν ούρα και περιττώματα ζώων σε όλο το ακίνητο, εκτεθειμένα καλώδια, ελάχιστο φαγητό, ναρκωτικά και «ακραία βρωμιά» στο σπίτι, μαζί με τρία ανήλικα παιδιά.

Τέσσερις ενήλικες -μεταξύ των οποίων οι Fahrney και Turner- συνελήφθησαν.

Το θύμα, μια γυναίκα, είπε στην ντετέκτιβ Jennifer Saloga ότι κάποιος τη βοήθησε να κάνει ένεση μεθαμφεταμίνης στο χέρι της, καθώς δεν ήξερε πώς να το κάνει μόνη της. Παραδέχτηκε επίσης ότι έκανε σεξ με τον Turner, σύμφωνα με την Cowboy State Daily.

Η κοπέλα δεν είπε στην αστυνομία ποιος της έκανε την ένεση με το ναρκωτικό, αλλά φέρεται να παραδέχτηκε ότι ο Turner είχε επιδοθεί σε σεξουαλικές πράξεις μαζί της πολλές φορές.

