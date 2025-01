Η ομάδα της Tesla ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξερράγη όχημα της αυτοκινητοβιομηχανίας έξω από το ξενοδοχείο του Ντόναλτ Τραμπ στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και επτά να τραυματιστούν.

Ο Έλον Μασκ προέβη σε νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X σχετικά με το συμβάν γράφοντας ότι «μάλλον είναι τρομοκρατικό χτύπημα». Ο μεγιστάνας της Tesla συνδέει μάλιστα το γεγονός με την τρομοκρατική επίθεση στην Νέα Ορλεάνη λέγοντας ότι το Cybertruck της Tesla και το φορτηγό που χρησιμοποίησε ο μακελάρης της Νέας Ορλεάνης νοικιάστηκαν από την ίδια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Turo.

Appears likely to be an act of terrorism.



Both this Cybertruck and the F-150 suicide bomb in New Orleans were rented from Turo. Perhaps they are linked in some way. https://t.co/MM6ehJO3SG