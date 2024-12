Βίντεο στο οποίο μαχητές της Χαμάς φέρεται να τοποθετούν βόμβες δίπλα σε νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με τις IDF, οι βόμβες τοποθετήθηκαν σε απόσταση μόλις 45 μέτρων από το ιατρικό κέντρο στην Τζαμπάλια.

«Πρόκειται για ακόμη ένα παράδειγμα της κυνικής χρήσης του πληθυσμού και των πολιτικών ιδρυμάτων στη Λωρίδα της Γάζας από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς για τρομοκρατικές δραστηριότητες κατά κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» προσθέτουν οι IDF.

🎥EXCLUSIVE FOOTAGE: Hamas terrorists planting explosives at a distance of approx. 45 meters from the Indonesian Hospital in northern Gaza.



Side Note: This footage was filmed by Hamas themselves. pic.twitter.com/gwZ849oDSX