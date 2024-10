Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα ερείπια ενός ναού 2.000 ετών, χτισμένο από έναν αρχαίο πολιτισμό που παρουσιάζεται στην ταινία «Ιντιάνα Τζόουνς».

Ο θρησκευτικός αυτός ναός είχε ορθογώνια διάταξη με δύο αίθουσες, οι οποίες είχαν πρόσβαση στις εσωτερικές οδούς του vicus Lartidianus, μιας περιοχής αφιερωμένης σε ξένους εμπόρους. Η ανακάλυψη, η οποία έγινε στα ανοιχτά της ιταλικής πόλης Πουτεόλι (σημερινή Ποτσουόλι), σηματοδοτεί τον πρώτο γνωστό ναό που κατασκευάστηκε από τους Ναβαταίους, έναν νομαδικό αραβικό πολιτισμό εμπόρων από την Ιορδανία, εκτός της Μέσης Ανατολής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ναβαταίοι ήταν οι δημιουργοί του φημισμένου τάφου Al Khazneh στην Πέτρα της Ιορδανίας, όπου γυρίστηκε η ταινία «Indiana Jones and the Last Crusade» το 1989.

«Η ύπαρξη ενός ναβαταϊκού ιερού στον χώρο του λιμανιού επιβεβαιώνει ότι υπήρχε κοινότητα από εκείνη την περιοχή που συμμετείχε στις εμπορικές δραστηριότητες της Πουτεόλι», αναφέρουν οι ερευνητές στη μελέτη τους, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Antiquity.

«Η ανέγερση του ιερού ήταν εφικτή όταν οι Ναβαταίοι απολάμβαναν την ελευθερία και τις ευκαιρίες που τους παρείχε η φιλία με τη Ρώμη και η ανεξαρτησία της πατρίδας τους», συμπληρώνουν.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, κάθε αίθουσα του ναού έχει τοίχους σε ρωμαϊκό στιλ και μαρμάρινες πλάκες με τη λατινική επιγραφή «Dusari sacrum», που σημαίνει «αφιερωμένο στον Δουσάρα», τον κύριο θεό στη θρησκεία των Ναβαταίων.

Η υποβρύχια δομή βρίσκεται περίπου 45 μέτρα από τις ακτές της Ποτσουόλι, μιας περιοχής που ήταν κάποτε μεγάλο λιμάνι για τα ρωμαϊκά πλοία που μετέφεραν εμπορεύματα από διάφορα μέρη της αυτοκρατορίας. Ωστόσο, αιώνες ηφαιστειακής δραστηριότητας κάλυψαν τον αρχαίο ναό κάτω από στρώματα μάγματος, μέχρι που ανακαλύφθηκε ξανά από αρχαιολόγους που εξερευνούσαν τον κόλπο της Ποτσουόλι.

Η ανακάλυψη έγινε το 2023, κατά τη διάρκεια μιας υποβρύχιας αρχαιολογικής τεκμηρίωσης του λιμανιού της Πουτεόλι, αλλά η ομάδα έχει αφιερώσει το τελευταίο έτος στην περαιτέρω ανασκαφή του υποβρύχιου ναού.

Ο ναός πιθανότατα χτίστηκε κατά την περίοδο ευημερίας και ανεξαρτησίας των Ναβαταίων, όταν αποτελούσαν έναν από τους κύριους εμπορικούς εταίρους της Ρώμης. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο ναός κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αυγούστου (31 π.Χ.-14 μ.Χ.) ή του Τραϊανού (98-117 μ.Χ.).

Το Βασίλειο των Ναβαταίων ήταν μια ανεξάρτητη πολιτική οντότητα από τον 3ο αιώνα π.Χ. μέχρι την ενσωμάτωσή του στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το 106 μ.Χ. Ο αρχαίος αραβικός πολιτισμός ήλεγχε εμπορικές οδούς που μετέφεραν πολυτελή αγαθά από τον Ινδικό ωκεανό μέσω ερήμων, μέχρι τη Μεσόγειο, σταματώντας επίσης στην Πουτεόλι, ενισχύοντας τις εμπορικές σχέσεις.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν τις αίθουσες Α και Β κάτω από τα γαλάζια νερά, οι οποίες κατασκευάστηκαν από τοπικά υλικά. Η αίθουσα Α είχε δύο λευκούς μαρμάρινους βωμούς, ένας εκ των οποίων φιλοξενούσε ιερές πέτρες, που χρησιμοποιούνταν στη λατρεία των Ναβαταίων, σε οκτώ ορθογώνιες κόγχες. Ένας δεύτερος βωμός στον πυθμένα της θάλασσας είχε τρεις ορθογώνιες κόγχες. Η αίθουσα Β περιείχε επίσης λευκές μαρμάρινες πλάκες με την ίδια λατινική επιγραφή.

Οι Ναβαταίοι ασκούσαν μια πολυθεϊστική θρησκεία, επηρεασμένη από τους πολιτισμούς των Ελλήνων και των Αιγυπτίων. Οι θεότητες τους απεικονίζονταν με τη μορφή ιερών λίθων, που τοποθετούνταν μέσα σε κόγχες βωμών.

Η Πουτεόλι ήταν ρωμαϊκή αποικία που ιδρύθηκε το 195 π.Χ. και αργότερα έγινε το κύριο λιμάνι της αυτοκρατορίας για εμπορεύματα που μεταφέρονταν μέσω της Μεσογείου. Κρασί, αρώματα, υφάσματα και σιτηρά μεταφέρονταν στις αποβάθρες από διάφορα μέρη της Ευρώπης, της Ανατολής και της Εγγύς Ανατολής.

Η ανακάλυψη αυτού του ναού φωτίζει περισσότερα για τη σύνδεση των Ναβαταίων με τον ρωμαϊκό κόσμο και τον ρόλο τους στις εμπορικές συναλλαγές της εποχής.