Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν σήμερα ότι στο σχολείο που βομβαρδίστηκε από την αεροπορία σήμερα το πρωί στην πόλη της Γάζας βρίσκονταν περίπου είκοσι μαχητές των οργανώσεων Χαμάς και Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ.

Το σχολικό κτιριακό συγκρότημα και το τζαμί «που επλήγη στο εσωτερικό του» αποτελούσαν «ενεργή στρατιωτική εγκατάσταση της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ», διαβεβαίωσε ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι μέσω X.

Children injured by Israel's bombing of Al-Zahraa School east of Gaza City yesterday. pic.twitter.com/3q3c6kq6xz