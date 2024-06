Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών μετά την ήττα του Τζο Μπάιντεν στο ντιμπέιτ με τον Ντόναλτ Τραμπ.

Μετά το άρθρο των New York Times που περιγράφει τον πρόεδρο των ΗΠΑ με χαρακτηρισμούς όπως «σκιά ηγέτη», καλώντας τον να αποσυρθεί από την κούρσα για τον Λευκό Οίκο, τη σκυτάλη πήρε το περιοδικό TIME με ένα χαρακτηριστικό πρωτοσέλιδο που εικονίζει τον Μπάιντεν σε αποδρομή.

New York Times editorial board calls on Biden to step down pic.twitter.com/RkmUyHYACL

Στο σχετικό άρθρο που υπογράφουν οι Φίλιπ Ελιοτ και Κοχ Όου, αναφέρεται ότι «οι ανησυχίες για την ηλικία του προέδρου Τζο Μπάιντεν και την ικανότητά του να κερδίσει μια δεύτερη θητεία εκφράζονται στο Δημοκρατικό κόμμα εδώ και πάνω από χρόνο. Αυτοί οι φόβοι δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν μετά το βράδυ της Πέμπτης, όταν ο πρόεδρος τέθηκε αντιμέτωπος του Ντόναλντ Τραμπ στο ντιμπέιτ. Ο 81χρονος Μπάιντεν μπέρδευε τα λόγια του, έβγαινε εκτός θέματος και έχασε επανειλημμένα το ειρμό της σκέψης του.

Οι Ρεπουμπλικάνοι χλεύασαν χωρίς έλεος την εμφάνιση του νυν προέδρου ενώ οι Δημοκρατικοί καταβλήθηκαν από φανερό πανικό.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει ξεκάθαρος μηχανισμός για την αντικατάσταση του Μπάιντεν ως υποψήφιου του κόμματος, καθώς έχει ήδη κερδίσει τους περισσότερους αντιπροσώπους κατά τις προκριματικές εκλογές εξασφαλίζοντας την υποψηφιότητά του πριν από το εθνικό συνέδριο των Δημοκρατικών τον Αύγουστο.

Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι για τους Δημοκρατικούς, να κατέβουν στις προεδρικές εκλογές με άλλον υποψήφιο, ειδικά αν ο Μπάιντεν παραχωρήσει οικειοθελώς τη θέση του υποψηφίου. Σε αυτή την περίπτωση το εμπόδιο θα ήταν το χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία και οι κανονισμοί της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών».

🔥🚨BREAKING NEWS: TIME Magazine just released a new cover with Joe Biden. If you can’t see what’s happening you haven’t been paying attention. pic.twitter.com/yuKGfFCZ1P