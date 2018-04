Του απαγόρευσαν να ακούει μουσική από το κινητό στις εξετάσεις και εμφανίστηκε με… πικάπ!

Είναι γεγονός πως η εξεταστική είναι στρεσογόνα περίοδος για τον φοιτητικό κόσμο, είτε έχεις διαβάσει είτε όχι.

Κι έτσι κάποιοι καταφεύγουν στη μουσική για να καταπραΰνουν το άγχος τους, καθώς οι μελωδίες έχουν αυτή τη μαγική ικανότητα.

Μόνο που ένας καναδός καθηγητής απαγόρευσε στους φοιτητές του να φέρουν τα κινητά τους σε εξετάσεις φυσικής, καθώς ανησυχούσε πως θα έμπαιναν στο ίντερνετ για να βρουν τις λύσεις των προβλημάτων.

Ένας φοιτητής δεν ήταν φυσικά διατεθειμένος να στερηθεί την αγαπημένη του μουσική, κι έτσι έφερε στη σχολή ένα ρετρό πικάπ!

Students are taking their Physics Midterm exam today. I said no cell phones, not even for music since they could be used to cheat.

This student brought in a record player and is bumping Kanye in his headphones right now... pic.twitter.com/p57iMIal7D

— Eric Saueracker (@esaueracker) April 11, 2018