Τι συμβαίνει τελικά με τον Κιμ Γιονγκ Ουν;

Εδώ και δύο εβδομάδες, μέσα στη λαίλαπα του κορονοϊού που μαστίζει τον πλανήτη, ένα ακόμα θρίλερ καταγράφεται.

Φήμες δίνουν και παίρνουν για την κατάσταση της υγείας του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, κάνοντας λόγο ακόμα και για πιθανό θάνατό του.

Η παράξενη, τόσο σε διαστάσεις όσο και μυστικοπάθεια, ιστορία ξεκίνησε μάλιστα από μια αναφορά μίας και μόνο πηγής, που έστειλε το Twitter σε φρενίτιδα.

Είναι ο Κιμ Γιονγκ Ουν εγκεφαλικά νεκρός; Αναρρώνει απλώς από μια πετυχημένη επέμβαση; Κρύβεται για να γλιτώσει από το Covid-19; Ή μήπως κάτι άλλο συμβαίνει;

Για άλλη μια φορά, όπως συμβαίνει συνήθως με τις ειδήσεις που αφορούν στην απομονωμένη επικοινωνιακά χώρα, κανείς δεν ξέρει τι πραγματικά γίνεται. Αυτό ομολογούν με θάρρος όσοι δεν έχουν κανένα συμφέρον από τα εσωτερικά τεκταινόμενα της Βόρειας Κορέας.

Οι ΗΠΑ, επισήμως τουλάχιστον, δεν έχουν ιδέα. Αυτό δήλωσε πρόσφατα ο Μάικ Πομπέο. «Δεν τον έχουμε δει. Δεν έχουμε καμία πληροφορία να δώσουμε σήμερα, το παρακολουθούμε στενά» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής στο Fox News.

Ενημέρωση για τον Κιμ δεν έχει όμως ούτε η Μόσχα, τονίζοντας διά στόματος του εκπρόσωπου του ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, πως το Κρεμλίνο δεν έχει καμία επίσημη πληροφόρηση για την κατάσταση της υγείας του Κιμ.

Από την άλλη, πρώην διπλωμάτης της Πιονγιάνγκ που αποστάτησε και ζει πλέον στη Νότια Κορέα είπε στο CNN πως «ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν μπορεί να σηκωθεί μόνος του ή να περπατήσει κανονικά».

Τονίζοντας πάντως πως «πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν πραγματικά γνώση της πραγματικότητας».

Τι λέει η Βόρεια Κορέα

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο του θρίλερ και έπειτα από εβδομάδες χωρίς ίχνος του ηγέτη, ο Κιμ επανεμφανίστηκε. Στα χαρτιά τουλάχιστον.

Ως ένδειξη προφανώς της πίεσης που νιώθει η χώρα ώστε να δώσει κάποια σημεία ζωής του ηγέτη της, το κρατικό δίκτυο KCNA (Korean Central News Agency) δημοσίευσε μια επιστολή, με ημερομηνία 27 Απριλίου 2020, από τον Κιμ Γιονγκ Ουν προς τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόζα, με αφορμή τη Μέρα Ανεξαρτησίας του αφρικανικού έθνους.

Παρά το γεγονός ότι τέτοιες επιστολές είναι συνηθισμένες στην παγκόσμια διπλωματία, υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Τα τελευταία 16 χρόνια, είναι το Νο 2 της Βόρειας Κορέας, ο εκάστοτε πρόεδρος της Ανώτατης Λαϊκής Συνέλευσης (ο Choe Ryong Hae σήμερα), που εύχεται στους Νοτιοαφρικανούς κατά τη Μέρα της Ανεξαρτησίας τους.

Γιατί άλλαξε αυτό φέτος; Η Νότια Κορέα πάντως έχει ισχυριστεί πως ο Κιμ δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο. Ο υπουργός Ενοποίησης, Kim Yeon Chul, δήλωσε στις 27 Απριλίου πως η χώρα του «έχει επαρκείς πληροφορίες για να πει με σιγουριά πως δεν υπάρχουν ασυνήθιστες εξελίξεις» στη Βόρεια Κορέα.

Την ίδια μέρα, στην ενημέρωση του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις ευχές του για τον Κιμ, προσθέτοντας με νόημα πως μπορεί να γνωρίζει περισσότερα για την κατάστασή του απ’ όσα λέει.

«Εύχομαι να είναι καλά», είπε ο αμερικανός πρόεδρος, «ξέρω τι κάνει, σχετικώς μιλώντας. Θα δούμε, θα ακούσετε πιθανότατα όχι και τόσο μακριά στο μέλλον».

Πώς κλιμακώθηκε το πράγμα

Ήταν η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Daily NK, την οποία λειτουργούν άνθρωποι που έχουν αυτομολήσει από τη Βόρεια Κορέα, που ισχυρίστηκε στις 21 Απριλίου πως ο Κιμ υποβλήθηκε σε εγχείριση καρδιάς και αναρρώνει. Αμερικανικές διπλωματικές πηγές, μιλώντας στο CNN, αποκάλυψαν κατόπιν πως ο ηγέτης αντιμετώπιζε «σοβαρό κίνδυνο», μιλώντας για επιπλοκές στην υγεία του.

Και μετά το ίντερνετ πήρε φωτιά! Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ήταν τώρα εγκεφαλικά νεκρός, σε κώμα, χτυπημένος από τον κορονοϊό, διάλεγες και έπαιρνες. Μυστικές υπηρεσίες, διεθνείς παρατηρητές, όλοι μπήκαν στο παιχνίδι. Μέσα σε λίγες ώρες ήρθε και η πρώτη νηφάλια απάντηση, αλλά κανείς δεν την άκουσε.

«Έχουμε αιχμαλωτιστεί σε αυτόν τον κύκλο ειδήσεων για τον κορονοϊό για τόσο καιρό», είπε ο Go Myong-hyun, ακαδημαϊκός ερευνητής του Asan Institute for Policy Studies της Σεούλ, «οι περισσότεροι από μας, όχι μόνο τα Μέσα αλλά και οι ειδικοί στην εξωτερική πολιτική που ασχολούμαστε με τη Βόρεια Κορέα, δεν είχαμε παρά ελάχιστα νέα από τη Βόρεια Κορέα κατά τους τελευταίους μήνες. Κι έτσι όταν ακούσαμε αυτή την πληροφορία πως κάτι συνέβη στην Πιονγιάνγκ, πέσαμε καταπάνω του».

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Κιμ απουσίασε εμφατικά από τους εορτασμούς για την επέτειο της γέννησης του παππού του και ιδρυτή της Λαϊκής Δημοκρατίας τη 15η Απριλίου. Ο Κιμ δεν έλειψε ποτέ από τη «Μέρα του Ηλίου», τη σημαντικότερη μέρα της χώρας, αφιερωμένη στον Κιμ Ιλ Σουνγκ, απ’ όταν ανέλαβε τα ηνία το 2011.

«Είναι δύσκολο να εξηγήσεις τη Βόρεια Κορέα, έχουν τα δικά τους μοτίβα που γεννούν σε μας προσδοκίες», δήλωσε ο καθηγητής ασιατικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Σεούλ, John Delury.

«Το πρότυπο που περιμένουμε είναι πως ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα εμφανιστεί στην επέτειο της γέννησης του παππού του. Κι όταν κάτι τέτοιο δεν συνέβη, αυτό άνοιξε την πόρτα σε όλων των ειδών τις φήμες».

Αξιωματούχοι σε Κίνα και Νότια Κορέα αρνούνται πάντως πως κάτι κακό έχει συμβεί στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, καλώντας τον κόσμο να περιμένει κάποια επίσημη ενημέρωση από το ερμητικό βασίλειο.

«Δεν υπάρχει κάτι για να επιβεβαιώσουμε που αφορά στην υγεία του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως έχει αναφερθεί πρόσφατα σε κάποια μέσα ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν παρατηρηθεί ιδιαίτερα πράγματα στο εσωτερικό της Βόρειας Κορέας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του προεδρικού γραφείου της Νότιας Κορέας, Kang Min-seok, στην καθιερωμένη ενημέρωση του διεθνούς Τύπου…

Αυτό ήταν όλο;

Όπως παρατηρούν όμως ερευνητές και δημοσιογράφοι που ασχολούνται με τη Βόρεια Κορέα, η ιστορία δεν είναι εντελώς ξεκρέμαστη. Κάποια βάση πρέπει να υπάρχει, απλώς δεν ξέρουμε τι.

Σύμφωνα με το Daily NK, υποβλήθηκε σε επέμβαση στην καρδιά του, ένα ενδεχόμενο που οι ειδικοί θεωρούν βάσιμο. Ο Κιμ, που πιστεύεται πως είναι 36 ετών, δεν είναι σε καλή φόρμα, καπνίζει πολύ και σύμφωνα με τους δείκτες σωματικού βάρους του, λογίζεται «εξαιρετικά παχύσαρκος».

In my book "The Great

Successor," I wrote that Kim Jong Un's biggest risk

factor was his obvious poor health -- and in particular the risk of

cardiac problems.

Kim Jong Un is five feet, seven

inches tall, and weighs about three hundred pounds = BMI of 45, or

"extremely obese" pic.twitter.com/04EsZfuues

—

Anna Fifield (@annafifield) April

21, 2020