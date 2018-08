Οι ακατάλληλες εικόνες στο ημίχρονο αγώνα στην Αγγλία

Με λίγο παραπάνω… ενθουσιασμό διασκέδασαν οι άνθρωποι της Μπρίστολ Ρόβερς τους οπαδούς που βρέθηκαν στο καφέ-μπαρ του γηπέδου, κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας του αγώνα με την Κρόουλεϊ για τον πρώτο γύρο του Pirates’ Carabao Cup (του γνωστού και ως Λιγκ Καπ).

Συνηθίζεται κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου στα παιχνίδια αυτά να παίζει το πρόγραμμα του Sky Sports, ωστόσο φάνηκε ότι κάποιος ήταν λίγο πιο απρόσεκτος. Έτσι, στις οθόνες εμφανίστηκε υλικό από το κανάλι που προορίζεται μόνο για ενήλικους, το Babestation.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Μεγάλης Βρετανίας ακόμη είναι άγνωστο πως συνέβη αυτό και κυρίως ποιος ευθύνεται για κάτι τέτοιο. Οι άνθρωποι που διαχειρίζονται το κατάστημα εστίασης έκαναν λόγο για ατύχημα, αλλά φαίνεται ότι οι ισχυρισμοί τους δεν πείθουν.

When the footballs so bad they put babestation on at halftime at @Official_BRFC #utg pic.twitter.com/FuoU844rUX

— Lewis Yost (@LewisYost91) August 14, 2018