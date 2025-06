Ο τυφώνας Έρικ, που κινείται στον Ειρηνικό Ωκεανό, ενδυναμώθηκε φτάνοντας στην κατηγορία 3 της πενταβάθμιας κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, καθώς πλησιάζει τις μεξικανικές ακτές, σύμφωνα με προειδοποίηση που εξέδωσε το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα) το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ, με έδρα το Μαϊάμι.

Ο Έρικ, πλέον πολύ ισχυρός τυφώνας, συνοδεύεται από «δυνητικά καταστροφικούς ανέμους» και μπορεί να προκαλέσει «πιθανόν θανατηφόρες ξαφνικές πλημμύρες σε ορισμένους τομείς του νότιου Μεξικού». Στις 03:00 (ώρα Ελλάδας), η θέση του εντοπιζόταν περίπου 90 χιλιόμετρα από το Πουέρτο Άνχελ (νότια), σύμφωνα με το NHC.

#ERICK has been upgraded to a 105 kt (120 mph) Category 3 hurricane — it’s set to execute one of the easternmost major hurricane landfalls in EPAC history. pic.twitter.com/XZRqQwrTHP