Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, ποδοσφαιριστής της Premier League συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες με την κατηγορία ότι κατέγραψε κρυφά ερωτική επαφή με γυναίκα, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ο παίκτης επέστρεψε στις προπονήσεις και ενδέχεται να αγωνιστεί στον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας αυτό το Σαββατοκύριακο (11-12 Ιανουαρίου). Οι αρχές επενέβησαν μετά από καταγγελία της γυναίκας, η οποία ισχυρίστηκε ότι ο ποδοσφαιριστής αγνόησε την επιθυμία της να μην βιντεοσκοπηθεί η συνεύρεσή τους.

Η Sun αποκαλύπτει ότι ο 20χρονος παίκτης συνελήφθη στις 11 το πρωί, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, και έδωσε κατάθεση για έξι ώρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, «ένας άνδρας περίπου 20 ετών συνελήφθη ως ύποπτος για ηδονοβλεψία, αλλά δεν προχώρησαν περαιτέρω ενέργειες λόγω ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων».

Prem ace arrested on pitch in front of shocked teammates on suspicion of making sex tape without consenthttps://t.co/U7daaEtQ2V