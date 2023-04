🔥 In Euroleague’s Playoffs Games 1 & 2 Peace and Friendship Stadium will be packed! ✊🏾 This Is Piraeus!

⁰🎟️ Τα εισιτήρια για τα δύο πρώτα παιχνίδια των πλέι οφ της Ευρωλίγκας «εξαφανίστηκαν» μέσα λίγες ώρες από την κυκλοφορία τους! ❤️ Σας ευχαριστούμε από καρδιάς! #OlympiacosBC pic.twitter.com/nJbjyRjCnN