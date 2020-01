Κόμπι Μπράιαντ: Η φωτογραφία που πιθανόν να είναι η τελευταία πριν το δυστύχημα

Ακόμη προσπαθεί να συνέλθει η παγκόσμια αθλητική κοινότητα από το «μούδιασμα» που προκάλεσε ο θάνατος του Κόμπι Μπράιαντ και άλλων οκτώ ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και η κόρη του, σε δυστύχημα με ελικόπτερο την Κυριακή (26/01), στην Καλιφόρνια.

Με τον θρήνο για την απώλεια ενός εκ των κορυφαίων εκπροσώπων του μπάσκετ στον πλανήτη, εκατομμύρια λέξεις έχουν γραφτεί για την τραγωδία, χιλιάδες εικόνες του «Black Mamba» κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ενώ οι αναφορές για το κενό που αφήνει πίσω του δεν σταματούν. Άλλωστε, όλοι έχουν κάτι να θυμούνται από τον αστέρα που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 41 ετών.

Ένας από αυτούς που σίγουρα έχουν ένα ξεχωριστό και ταυτόχρονα μακάβριο ενθύμιο από τον Κόμπι, είναι ο 13χρονος Μπράντι Σμίγκελ, ο οποίος το πρωί του Σαββάτου (25/01) βρισκόταν στη Mamba Sports Academy, όπου είχε μια απρόσμενη συνάντηση και έσπευσε να την απαθανατίσει.

Το μικρό αγόρι, χωρίς να χάσει καθόλου χρόνο, σήκωσε το κινητό του και έβγαλε μια selfie με τον Μπράιαντ, η οποία μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είναι η τελευταία φωτογραφία του αδικοχαμένου NBAer πριν το τραγικό δυστύχημα.

Young fan's selfie captures what may be the last photo of Kobe Bryant before crash https://t.co/eYgaD8s1Ig pic.twitter.com/ZRQj95CNQC

— New York Post (@nypost) January 30, 2020