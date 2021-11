𝗚𝗨𝗜𝗡𝗡𝗘𝗦𝗦 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗𝗦 here we go! 🔥👑



Parabéns, Alireza Biranvand! 👏



🇮🇷 رکورد جهانی در کتاب گینس

تبریک علیرضا بیرانوند عزیز 🙌



🔗 https://t.co/6xFtINmY5C#BoavistaFC #AlirezaBiranvand #GuinnessWorldRecords #OrgulhoAxadrezado pic.twitter.com/o90hCA0t5t