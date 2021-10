Στον 3ο γύρο του Indian Wells για πρώτη φορά στην καριέρα του προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο3 κόσμου απέκλεισε σε 1.34′ στον 2ο γύρο στην Καλιφόρνια με 6-2,6-4 τον Ισπανό Πέδρο Μαρτίνεθ και θα παίξει την Τρίτη στους «32» με τον Ιταλό Φάμπιο Φονίνι.

Αυτή ήταν μόλις η 2η νίκη του στο Indian Wells, σε 3 συμμετοχές, και η 52η στο 2021 επίδοση που τον φέρνει στην 1η θέση στο Tour.



Μονόλογος Τσιτσιπά

Success for Stef 👏 @steftsitsipas passes the first hurdle at #BNPPO21, defeating Pedro Martinez 6-2 6-4. pic.twitter.com/0wF2vQFCGS — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2021

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει 3 μπρέικ πόιντ μόλις στο 2ο γκέιμ αλλά ο Πέδρο Μαρτίνεθ θα τα σβήσει. Ο Έλληνας θα φτάσει και σε 4ο και μετά από 12′ θα το κλείσει με μπρέικ για το 2-0!

Ο 23χρονος θα κλείσει με άσο το 3ο γκέιμ για το 3-0 και ο Ισπανός θα σβήσει μπρέικ πόιντ για το 3-1.

Το 6ο γκέιμ είναι για τον Μαρτίνεθ (4-2) αλλά με love service game ο Έλληνας θα φτάσει στο 5-2.

Με μπρέικ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κλείσει το 1ο σετ στο 6-2 σε 44′.

Probably the strangest winner that Pedro Martinez will ever hit (he’s okay #BNPP021 pic.twitter.com/nZYI78vtWY

Ο Έλληνας έχει 11 winners και 3 αβίαστα και ο Ισπανός 11 winners και 14 αβίαστα εκ των οποίων τα 3 είναι διπλά σφάλματα.



Επιστροφή και πρόκριση

Στο 2ο σετ ο Πέδρο Μαρτίνεθ θα αιφνιδιάσει και θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0). Θα το υπερασπιστεί με το σερβίς του για το 2-0 όμως ο Στέφανος Τσιτσιπάς με love service game μειώνει σε 2-1.

Με άνεση θα φτάσει στο 3-1 ο τενίστας από την Βαλένθια.

Ο Έλληνας θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ για να μιεώσει σε 3-2 και θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 6ο.

Θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 3-3 και θα το υπερασπιστεί με το σερβίς του για το 4-3 αφού “τρέχει” ένα σερί 3-0. Νέο μπρέικ πόιντ για τον Στέφανο αλλά θα το σβήσει ο Πέδρο και θα ισοφαρίσει σε 4-4.

Προβάδισμα ξανά για τον Έλληνα με 5-4 και με μπρέικ θα τελειώσει το σετ (6-4) και το παιχνίδι.



Διαφορά στα αβίαστα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 22 winners και 11 αβίαστα λάθη και ο αντίπαλος του έχει 18 και 21.

Οι άσοι είναι 7-0 για τον Έλληνα που έχει και 4/9 μπρέικ πόιντ έναντι 1/2.

Πηγή: gazzetta.gr