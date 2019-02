Τι προβλέπει για τους πρόσφυγες το νέο αθλητικό νομοσχέδιο

«Πλήρη δικαιώματα ένταξης στην αθλητική δραστηριότητα του ερασιτεχνικού αθλητισμού» για τους πρόσφυγες προβλέπει το νέο αθλητικό νομοσχέδιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης, κατά την έναρξη των εργασιών της Εκπαιδευτικής Ημερίδας που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ASPIRE (Activity, Sport and Play for the inclusion of Refugees in Europe).

Ο αρμόδιος υπουργός μίλησε για τη σημασία του προγράμματος, αλλά και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει λάβει η πολιτική ηγεσία για την προσαρμογή και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων στην κοινωνία μέσω του αθλητισμού.

«Στο αθλητικό νομοσχέδιο, που μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να κατατεθεί στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής, υπάρχει διάταξη, η οποία προβλέπει πλήρη δικαιώματα ένταξης στην αθλητική δραστηριότητα του ερασιτεχνικού αθλητισμού για όλους όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα με άδεια διαμονής σε ισχύ, ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για την άδεια διανομής και κυρίως για πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς, που διαμένουν στη χώρα είτε ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είτε ως αιτούντες διεθνής προστασίας», τόνισε ο κ. Βασιλειάδης.

Και συνέχισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, λέγοντας πως πρόκειται για «μια πρωτοβουλία που πήραμε μαζί με το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, τη δουλέψαμε μαζί έτσι, ώστε όποιος θέλει να κλείσει τα μάτια στην πραγματικότητα να καταλάβει ότι η ελληνική πολιτεία και η ελληνική κυβέρνηση προχωράνε μπροστά και θα βρουν λύσεις και σε αυτά τα ζητήματα».

Εκτός από τον κ. Βασιλειάδη, χαιρετισμό απηύθυναν ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Ιούλιος Συναδινός, ο γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μιλτιάδης Κλάπας, η ειδική γραμματέας Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων, Φωτεινή Παντιώρα, ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Μανώλης Κολυμπάδης, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και μέλος του Δ.Σ., Αναστασία Γκούφα, η εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, Κλαούντια Σαμαρά, καθώς και ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, Πέτρος Μάστακας.

Αναλυτικά, ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης τόνισε στον χαιρετισμό του: «Πρωτοβουλίες όπως το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ASPIRE δείχνουν την κατεύθυνση που πρέπει να κινηθούμε. Το μεγάλο στοίχημα για την Ευρώπη είναι να δείξει ότι έχει το μυαλό και τα χέρια της ανοιχτά, ότι χωράει τους πάντες και μπορεί να τους ενσωματώσει Όλοι μαζί μπορούμε να χαράσσουμε το κοινό μας μέλλον.

Οι απαντήσεις δεν είναι δεδομένες και δυστυχώς οι πολιτικές ζυμώσεις στην Ευρώπη και οι πολιτικές κατευθύνσεις που βλέπουμε μέσα από τις αντιδράσεις στην ίδια την Ε.Ε. δεν ξέρω αν πρέπει να μας κάνουν πιο ήσυχους για το μέλλον και πιο αισιόδοξους. Σαφέστατα όμως όλοι εμείς που θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να διακρίνουμε ανθρώπους ανάλογα με το φύλο τους, την καταγωγή τους ή την κατάστασή τους, οφείλουμε να πάρουμε θέση, να στηρίξουμε αυτή την Ευρώπη που οραματίστηκαν οι προηγούμενες γενιές και να μην επιτρέψουμε την επικράτηση της ακροδεξιάς, του φόβου, του αποκλεισμού των συνανθρώπων μας.

Ο αθλητισμός είναι το προνομιακό πεδίο για την ενσωμάτωση, που μπορεί να βοηθήσει ή να αποτελέσει κινητήρια δύναμη ώστε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα να μπορέσει και να σταθεί όρθια και να νιώσει καλύτερα τις στιγμές εκείνες. Διότι μέσα σε ένα γήπεδο, ένα ταρτάν ενός στίβου δεν υπάρχουν διαφορές, δεν υπάρχουν ντόπιοι και ξένοι, πλούσιοι και φτωχοί, μαύροι, άσπροι. Υπάρχουν άνθρωποι που διασκεδάζουν μαζί για εκείνες τις στιγμές και έχουν ένα κοινό σκοπό.

Είναι χαρούμενοι όταν τον επιτυγχάνουν, στεναχωρημένοι όταν αποτυγχάνουν αλλά είναι μαζί και αυτό το μαζί τους βοηθάει και την επόμενη στιγμή, όταν φύγουν από τις γραμμές του γηπέδου και επιστρέψουν σπίτι τους. Μέσα από τον αθλητισμό μπορούμε να περάσουμε σε όλη την κοινωνία ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά όλοι είμαστε ίσοι και έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Ανεξάρτητα που γεννηθήκαμε, που μεγαλώσαμε, πώς μεγαλώσαμε με τι ιδεοληψίες ανατραφήκαμε, ποιο είναι το background μας το θρησκευτικό, το οικονομικό, το οικογενειακό, όλα αυτά που δημιουργούν ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές. Σε μια κοινωνία που έχει ανάγκη να σταθεί όρθια και να πάει μπροστά δεν χωράνε αποκλεισμοί.

