Για τις θέσεις 5-8 του Eurobasket U18 θα αγωνιστεί σήμερα (14:00) η Εθνική ομάδα των Εφήβων με αντίπαλο το Ισραήλ.

Η Εθνική ομάδα μετά τον αποκλεισμό στα προημιτελικά από την Ισπανία, θα διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τελική βαθμολογία της διοργάνωσης.

Πράλληλα η Εθνική Νεανίδων, θα αντιμετωπίσει απόψε (21:00) τη Βόρεια Μακεδονία στο πλαίσιο του Eurobasket U18.

Μετά το νικηφόρο ξεκίνημα στην πρεμιέρα απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία, η Ελληνική ομάδα θέλει να ζευγαρώσει τις επιτυχίες της και να εδραιώσει τη θέση της στον όμιλο.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του επίσημου καναλιού της FIBA στο YouTube, με ελεύθερη πρόσβαση για τους φιλάθλους χωρίς απαίτηση συνδρομής.