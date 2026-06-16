Σε τέσσερις αγώνες μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ 2026 οι εκπρόσωποι της Νότιας Αμερικής δεν έχουν καταφέρει να πάρουν καμία νίκη, με συνέπεια να είναι το χειρότερο ξεκίνημα εδώ και 52 χρόνια.

Οι Νοτιοαμερικάνοι πάντα έδιναν το κάτι διαφορετικό, είτε μιλάμε για θέαμα είτε για πάθος, στα Παγκόσμια Κύπελλα, στο φετινό όμως τα μηνύματα δεν είναι ενθαρρυντικά για τις ομάδες τους.

Η Βραζιλία έμεινε στο 1-1 με το Μαρόκο, η Παραγουάη συνετρίβη με 4-1 από τις ΗΠΑ, ο Ισημερινός ηττήθηκε με 0-1 από την Ακτή Ελεφαντοστού και η Ουρουγουάη έμεινε στο 1-1 με τη Σαουδική Αραβίας, ισοφαρίζοντας στα τελευταία λεπτά.

Εν αναμονή των αγώνων της Αργεντινής και της Κολομβίας, η Νότια Αμερική μετράει δύο ισοπαλίες και δύο ήττες σε τέσσερα παιχνίδια μέχρι στιγμής και αυτό είναι το δεύτερο χειρότερο ξεκίνημα μετά το Μουντιάλ 1974, στη Γερμανία, όταν οι ομάδες της είχαν συμπληρώσει εννιά ματς χωρίς νίκη.

Η Βραζιλία είχε δύο ισοπαλίες και οι Χιλή, Αργεντινή, Ουρουγουάη από μία ισοπαλία και μία ήττα, για να έρθει η πρώτη νίκη στο 10ο παιχνίδι, όταν η «σελεσάο» είχε επικρατήσει του Ζαΐρ με 3-0.