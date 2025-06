Η Ντόρτμουντ πήρε την πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων μετά το 4-3 επί της Μαμελόντι Σάνταουνς, με τους αναπληρωματικούς της παίκτες να βλέπουν το πρώτο ημίχρονο από τα αποδυτήρια λόγω της ανυπόφορης ζέστης.

Οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές στις ΗΠΑ καθώς σε αρκετά παιχνίδια, μέχρι τώρα, οι ομάδες αντιμετώπισαν προβλήματα. Είτε επειδή υπήρχαν καταιγίδες, είτε λόγω τρελής ζέστης, όπως για παράδειγμα συνέβη στο παιχνίδι της Μπορούσια με τους Νοτιοαφρικανούς.

Το πόσο έντονη ήταν η ζέστη, μάλιστα, φρόντισαν να το… φωνάξουν σε όλο τον κόσμο οι αναπληρωματικοί της Ντόρτμουντ καθώς παρέμειναν στα αποδυτήρια σε όλο το πρώτο ημίχρονο, παρακολουθώντας το παιχνίδι από την τηλεόραση.

Πρόκειται, φυσικά, για κάτι που δεν έχει ξαναγίνει σε αυτό το επίπεδο, με τη Μπορούσια σε σχετική ανάρτησή της ανέφερε τα εξής: «Οι αναπληρωματικοί μας παρακολούθησαν το πρώτο ημίχρονο από τα αποδυτήρια για να αποφύγουν τον καυτό ήλιο στο TQL Stadium. Κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ, αλλά με αυτή τη ζέστη είναι απολύτως λογικό».

Our subs watched the first half from inside the locker room to avoid the blazing sun at TQL Stadium – never seen that before, but in this heat, it absolutely makes sense. 🥵 #FIFACWC pic.twitter.com/5GYtMER1fQ