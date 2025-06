Ο Μουσταφά Φαλ βρίσκεται από χθες (8/6) στην Ισπανία, όπου την Τρίτη (10/6) πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να αντιμετωπίσει τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο αριστερό γόνατο, κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Ο Γάλλος σέντερ του Ολυμπιακού θα υποβληθεί σε αποκατάσταση ρήξης επιγονατιδικού τένοντα, με το χειρουργείο να πραγματοποιείται από εξειδικευμένους γιατρούς στην Ισπανία, σε συνεργασία με το ιατρικό τιμ της ομάδας του Πειραιά.

Η αποθεραπεία του εκτιμάται ότι θα διαρκέσει από 10 έως 12 μήνες, κάτι που σημαίνει πως ο Φαλ θα μείνει εκτός δράσης για σχεδόν ολόκληρη την επόμενη σεζόν. Τόσο το ιατρικό όσο και το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού θα παρακολουθούν στενά την πρόοδο της αποκατάστασής του.

Ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων, Κώστας Παπανικολάου, θέλησε να τιμήσει τον Γάλλο σέντερ στη φιέστα, βγαίνοντας από τα αποδυτήρια με τη φανέλα του, πριν τη δώσει στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος και τη φόρεσε έχοντας το όνομα του Φαλ στο στήθος.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανάρτησε ένα βίντεο στους λογαριασμούς της στα σόσιαλ μίντια όπου ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Γάλλο και του έδωσε πολλά συγχαρητήρια για τη συνεισφορά του στον τίτλο.

«Έμοιαζε σαν να ήσουν εκεί Μουστάφα Φαλ. Πολλά συγχαρητήρια πρωταθλητή. Σου ευχόμαστε γρήγορη και ομαλή ανάρρωση», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι Πειραιώτες.

❤️🤍 It felt like you were here @moustaphafall15 !



Huge congratulations, Champ!



Wishing you a fast and smooth recovery.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/QYoqrydYHC