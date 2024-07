Δεν υπέγραψε τελικά στον Ολυμπιακό ο Μάρτιν Μπρέθγουεϊτ.

Ο Δανός επιθετικός βρισκόταν σε συζητήσεις με τους Ερυθρόλευκους, οι οποίες μάλιστα βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο, αλλά τις τελευταίες ώρες προέκυψαν «αγκάθια» σχετικά με τους όρους της συμφωνίας, ενώ, αξίζει να σημειωθεί ότι ο παίκτης έχει πολύ καλές προτάσεις από την Εβερτον αλλά και από τουρκικές ομάδες.

Έτσι, ο 33χρονος σέντερ φορ επιστρέφει στη Βαρκελώνη, με σκοπό να κοιτάξει τις εναλλακτικές επιλογές του και να αποφασίσει πού θα συνεχίσει την καριέρα του, αλλά και ο Ολυμπιακός, θα συνεχίσει το «σαφάρι» για ακόμα έναν επιθετικό πρώτης γραμμής που θα σταθεί δίπλα στον Ελ Κααμπί.

🚨⛔️ Martin Braithwaite, flying back to Barcelona from Athens as Olympiacos deal currently on hold after problems on personal terms.



Braithwaite, considering other options as free agent. pic.twitter.com/6Uhf3yLbZt