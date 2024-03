🇬🇪🆚🇬🇷



⏱️დაწყებიდან 5 საათსა და 35 წუთში საქართველო – საბერძნეთის მატჩზე დასასწრები ყველა ბილეთი გაყიდულია !

😍 საქართველო ერთადაა !



⏱️ All tickets for the European Championship qualification play-off final have sold out after 5⃣ hours & 3⃣5⃣ mins!

😍 Georgia is United!