Μετά την απόφαση της Λίνας Mενδώνη να ακυρωθούν οι εκδηλώσεις με ρωσικούς πολιτιστικούς οργανισμούς, η πρεσβεία της Ρωσίας στην Αθήνα έκανε λόγο για «άλλη μία αντιρωσική πολιτική της Δύσης».

«Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, έδωσε σήμερα οδηγίες να ανασταλεί οποιαδήποτε υλοποίηση, συνεργασία, προγραμματισμός ή συζήτηση εκδηλώσεων με ρωσικούς πολιτιστικούς οργανισμούς.

Σημειώνεται ότι η ήδη αναβληθείσα εκδήλωση του Gala Όπερας που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 3 Μαρτίου, ακυρώνεται, όπως και η μετάδοση της παράστασης «Η Λίμνη των Κύκνων», στο πλαίσιο του κύκλου The Bolshoi Ballet Live from Moscow, την Κυριακή 6 Μαρτίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών / Megaron – The Athens Concert Hall», ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού χθες (28/2).

Σήμερα (1/3) και πριν λίγη ώρα η ρωσική πρεσβείας με ανάρτηση στο tweet σημείωσε: «Μια άλλη κίνηση, ακριβώς στο βηματισμό της αντιρωσικής πολιτικής της Δύσης».