Προκλητική αντί-Navtex της Τουρκίας: Ζητάει την αποστρατικοποίηση της Λήμνου

Νέα αντι-Navtex, με την οποία κατηγορεί την Ελλάδα ότι παραβιάζει το καθεστώς αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, εξέδωσε η Τουρκία.

Σύμφωνα με το sigmalive.com η Τουρκία βάζει στο «στόχαστρό» της τη Λήμνο, αναφέροντας πως η υπ’ αριθμόν ελληνική LA12-210/20 Νavtex παραβιάζει την συνθήκη της Λωζάνης.

Η νέα τουρκική Navtex δημοσιεύεται σε λιγότερο από δύο ώρες από την τηλεδιάσκεψης που πραγματοποίησαν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με την καγκελάριο της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Η τουρκική αντι-Navtex:

TURNHOS N/W : 1185/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 22-09-2020 16:35)TURNHOS N/W : 1185/20

AEGEAN SEA

1. LA12-210/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF LEMNOS ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 241100Z SEP 20.

Ερντογάν: Η Άγκυρα είναι έτοιμη για διερευνητικές – Η Ελλάδα πρέπει να κάνει σημαντικά βήματα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με την Άνγκελα Μέρκελ και τον Σαρλ Μισέλ, πως η Τουρκία είναι έτοιμη για διάλογο αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την Ελλάδα.

Το πρακτορείο Anadolu αναφέρει πως στη τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο πρόεδρος Ερντογάν, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων, τόνισε πως η αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να προστατευτεί με αμοιβαία βήματα και πως η Τουρκία δίνει πάντα έμφαση στον διάλογο και τις διαπραγματεύσεις.

Στη συνέχεια ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε σύμφωνα με το Anadolu πως η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει σημαντικά βήματα, προκειμένου να προχωρήσει η συμφωνία για την έναρξη του διαλόγου.

Παράλληλα, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε πως μία διάσκεψη με τη συμμετοχή όλων, συμπεριλαμβανομένων των Τουρκοκυπρίων, θα είναι προς κοινό όφελος.