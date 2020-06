Προκλητικός Ερντογάν σε Ελλάδα: Για μαζευτείτε λίγο, μάθετε τα όριά σας

Προκλητικός για ακόμα μια φορά εμφανίστηκε σε συνέντευξή του στην τουρκική κρατική τηλεόραση TRT ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος συνέστησε στην Ελλάδα να μάθει τα όριά της πριν απευθυνθεί στην Τουρκία και προειδοποίησε ότι αν δεν το κάνει, η Άγκυρα ξέρει να απαντήσει.

«Η Ελλάδα δεν μένει ήσυχη και πετάει διάφορα. Βγαίνει και λέει αβάσιμα πράγματα. Ποια είναι αυτή η χώρα που μιλάει έτσι; Τέτοιες κουβέντες τις λένε στην Τουρκία; Σε ποιον νομίζεις ότι μιλάς; Για μαζέψου λίγο. Για μάθε τα όριά σου! Αν δεν μάθει τα όριά της, η Τουρκία είναι εμφανές τί θα κάνει», προειδοποίησε ο Τούρκος πρόεδρος σύμφωνα με το sigmalive.com.

Ο Ερντογάν έδειξε πάλι το νέο χάρτη που παρουσίασε νωρίτερα ο υπουργός Ενέργειας με τις 7 περιοχές κοντά στην Κρήτη, όπου θα διενεργηθούν έρευνες φυσικού αερίου από τα Τουρκικά Πετρέλαια στο πλαίσιο του τουρκο-λιβυκού συμφώνου. Είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία υποχώρηση στα σχέδια αυτά και ότι το πολεμικό του ναυτικό είναι έτοιμο για όλα.

«Σε αυτό τον πίνακα φαίνεται η περιοχή με τις ζώνες θαλάσσιες δικαιοδοσίας της Τουρκίας και της Λιβύης. Όποιος είναι έξυπνος γνωρίζει ότι η Τουρκία εδώ δεν πρόκειται να κάνει την παραμικρή υποχώρηση» είπε και συνέχισε:

«Στο παρελθόν δεν είχαμε ούτε ερευνητικά πλοία ούτε γεωτρύπανα. Τώρα, δόξα τω Θεώ, έχουμε 3 πλωτά γεωτρύπανα και 2 ερευνητικά πλοία και τώρα όλα βρίσκονται και συνεχίζουν να δουλεύουν στην περιοχή εδώ. Όλα αυτά τους έχουν ανησυχήσει πολύ (τους Έλληνες). Όταν έρθουν εδώ τα γεωτρύπανά μας, δεν θα έρθουν φυσικά για να κουνήσουν το μαντήλι. Θα τα συνοδεύουν φρεγάτες. Έρχονται εδώ προετοιμασμένα για το ο,τιδήποτε. Κοιτάξτε, εδώ έτσι και γίνει το παραμικρό λάθος, θα απαντήσουμε όπως πρέπει» τόνισε ο Ταγίπ Ερντογάν.

In an interview aired on a state TV tonight, #Turkey's President #Erdogan escalated war-rhetoric against #Greece and #Cyprus. pic.twitter.com/e1wtElye0K

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) June 8, 2020