Και επίσημα αντιπρόεδρος της Κομισιόν ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς ορίζεται αντιπρόεδρος της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως έγινε γνωστό. Η πρόεδρος Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν επέλεξε τον Έλληνα επίτροπο για τη θέση ενός από τους εννιά αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Μ. Σχοινάς θα είναι υπεύθυνος για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής.

Ειδικότερα η Φον Ντερ Λάιεν εξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι ο Μαρ. Σχοινάς θα έχει ένα συντονιστικό ρόλο στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά τα ζητήματα μετανάστευσης. Όπως είπε θα είναι υπεύθυνος τόσο για τη μεταναστευτική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της εξειδικευμένης μετανάστευσης για την ενδυνάμωση της Ευρώπης και την πολιτική ασύλου για τους πρόσφυγες, όσο και την προστασία των συνόρων. Η «επιτυχής» διαχείριση της μετανάστευσης, δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, συνδέεται με την ανάπτυξη μιας «αλυσίδας δράσεων», ενώ ξεκαθάρισε ότι ενώ η Ευρώπη θα πρέπει να παράσχει προστασία σε όσους πρόσφυγες τη χρειάζονται, θα πρέπει επίσης να εφαρμόσει τις «επιστροφές» των παράτυπων μεταναστών.

