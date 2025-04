Την αξία της συνεργασίας και της διεπιστημονικότητας για την αντιμετώπση κοινών προκλήσεων που προκύπτουν από την κλιματική κρίση, για τη διατήρηση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, επεσήμανε ο Γιάννης Λοβέρδος, υφπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού στο 4ο Διεθνές Συνέδριο MM-CH (Transdisciplinary Multispectral Modelling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage) για την Αντιμετώπιση Παγκόσμιων Προκλήσεων.

Το συνέδριο διοργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών.

Στο μήνυμά του ο κ. Λοβέρδος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την καθηγήτρια του ΕΜΠ και επικεφαλής του Συνεδρίου κα Τώνια Μοροπούλου και επεσήμανε ότι Η Ελλάδα είναι ενεργά παρούσα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, υποστηρίζοντας εμβληματικά έργα όπως αυτό της αποκατάστασης του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα, το οποίο πλέον μετεξελίσσεται με το έργο «Εύλογον».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η προώθηση της πολιτιστικής και επιστημονικής γνώσης είναι βασική προτεραιότητα για το υπουργείο Εξωτερικών, και συμπλήρωσε την αξία της πολιτιστικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με τον κ. Λοβέρδο, ο πολιτισμικός και η γνώση ανοίγουν νέους δρόμους κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των λαών.

Όπως είπε: «Η Ελλάδα υποστηρίζει την επιστημονικότητα και την καινοτομία, καθώς μπορεί να αποτελέσουν καταλύτη για την ειρήνη και τη σταθερότητα».

Πηγή: ΑΠΕ