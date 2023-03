Η NOVA, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υποστήριξε το 23ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου που πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 29 Μαρτίου, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και φέτος για πρώτη φορά στη Λάρισα, στην Πάτρα, στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Η NOVA συμμετείχε ως Χορηγός επικοινωνίας του Φεστιβάλ, για έβδομη χρονιά, και ως Χορηγός Βραβείου Κριτικής Επιτροπής. Το Βραβείο Κριτικής Επιτροπής έλαβε η ταινία «Saint Omer (Σεντ Ομέρ)» της Alice Diop ενώ την απονομή έκανε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γιάννης Οικονομίδης στον εκπρόσωπο της One From The Heart, εταιρίας διανομής της ταινίας στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της τελετής λήξης, που πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο «ΔΑΝΑΟ», στην Αθήνα, η κα. Κική Σιλβεστριάδου, CEO της Nova Media, δήλωσε: «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που για 7η χρονιά η ΝΟVA είναι διπλά στην μεγάλη γιορτή του Γαλλόφωνου κινηματογράφου στη χώρα μας. Συγχαρητήρια στο Γαλλικό Ινστιτούτο για την άρτια διοργάνωση και φυσικά σε όλους τους δημιουργούς και συμμετέχοντες των ταινιών».

Στον χαιρετισμό του, ο οπτικοακουστικός ακόλουθος και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, κ. Θοδωρής Κουτσαύτης, ευχαρίστησε τους θεατές για την μαζική προσέλευσή τους στις αίθουσες γεγονός που ανέβασε τα εισιτήρια σε αριθμούς προ πανδημίας. Αναφέρθηκε στη διαπίστωση που έκανε, όσα χρόνια είναι διευθυντής αυτού του φεστιβάλ, ότι ο γαλλόφωνος κινηματογράφος έχει την τύχη να έχει στην Ελλάδα ένα σινεφίλ, παθιασμένο και απαιτητικό κοινό.