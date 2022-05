Δεκάξι χρονών γίνεται σήμερα η κόρη του Δημήτρη Παπανικολάου και ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας της ευχήθηκε με μία πολύ τρυφερή και συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Ο Δημήτρης Παπανικολάου πριν από καιρό εξομολογήθηκε ότι ανήκει στο φάσμα του αυτισμού όπως και η κόρη του, με την οποία δραστηριοποιούνται ενεργά με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε παρόμοια θέση.

Ο γλυκός μπαμπάς ξεχειλίζει αγάπη αναφερόμενος στην πριγκίπισσά του στέλνοντας παράλληλα και ένα σπουδαίο μήνυμα… ότι τα άτομα με αυτισμό «δεν έχουμε καμία ασθένεια και δεν κολλάμε κανένα παρά μόνο αγάπη».

«Σήμερα γινόμαστε 16 ετών και κατεβάζουμε λίγο τα μολύβια, αφήνουμε τα πλήκτρα, βγάζουμε το βράδυ το γυαλί που πλέον μας είναι χρήσιμο να διαβάζουμε τα δεκάδες μηνύματα με τις πολλές εξομολογήσεις.

Σήμερα παίρνουμε ρεπό.

Φτάσαμε ως εδώ με τις ανηφόρες και τις κατηφόρες μας αλλά με την υγεία μας ως σήμερα.

Γιατί δεν έχουμε καμία ασθένεια και δεν κολλάμε κανένα παρά μόνο αγάπη.

Σήμερα θα περάσουμε όμορφα μαζί με την μαμά και καλούς φίλους και σε κάνα χρόνο υπολογίζω αν θέλεις να βγεις και να τα πεις κι εσύ.

Όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Χωρίς φίλτρο και έξω από καλούπια.

Σήμερα να ξέρεις ότι έχεις βοηθήσει ήδη πολλούς και αυτό είναι το καλύτερο δώρο.

Ως σήμερα μας έχεις διδάξει δύναμη και αυτοπεποίθηση.

Όπως όταν κάποια στιγμή σκάλωσα όταν πήγα να πω για σένα στην tv και έλεγες από τον καναπέ come on duddy you can do it. Σήμερα ξεκουραζόμαστε. Από αύριο συνεχίζουμε την προσπάθεια να αλλάξουμε τον κόσμο. Χρόνια σου πολλά».